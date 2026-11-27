नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशी की खबर : स्लॉथ बीयर 'कावेरी' ने दिया शावक को जन्म
स्लॉथ बीयर कावेरी का जन्म नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 18 नवंबर, 2022 को हुआ था.
Published : November 27, 2026 at 8:31 PM IST
जयपुर : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशी की खबर सामने आई है. स्लॉथ बीयर 'कावेरी' ने शावक को जन्म दिया है. भालू और शावक स्वस्थ है. स्लॉथ बीयर और शावक की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. वन्यजीव पशु चिकित्सकों की मॉनिटरिंग में भालू और शावक को रखा गया है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नर भालू शंभू और मादा भालू झुमरी के जोड़े ने 18 नवंबर, 2022 को दो शावकों को जन्म दिया था, जिनका नाम कार्तिक और कावेरी रखा गया था.
एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सुखद समाचार सामने आया है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रह रही मादा स्लॉथ बीयर (Sloth Bear) 'कावेरी' ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया है. इस नवजात शावक के जन्म से नाहरगढ़ जैविक उद्यान में खुशी का माहौल है. कावेरी और उसके नवजात शावक की विशेष निगरानी की जा रही है. वन्यजीव चिकित्सकों एवं उद्यान के अनुभवी स्टाफ की ओर से मां और शावक के स्वास्थ्य, व्यवहार और आवश्यक देखभाल पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है.
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जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस दौरान दोनों को शांत और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि शावक का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके. शावक का जन्म नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर प्रबंधन के प्रयासों की दिशा में एक सकारात्मक उपलब्धि है. स्लॉथ बीयर के सफल प्रजनन से उद्यान की वन्यजीव संरक्षण संबंधी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. वन विभाग की ओर से वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नर भालू शंभू और मादा भालू झुमरी के जोड़े ने पहली बार 19 नवंबर 2020 को न भालू गणेश को जन्म दिया था. इसके बाद 18 नवंबर, 2022 को दो बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम कार्तिक और कावेरी रखा गया था. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रदेश का पहला चिड़ियाघर है, जहां पर भालू का सफल प्रजनन हुआ और अब एंक्लोजर में भालू पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं.
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इंडियन वुल्फ प्रजनन में भी अव्वल : पिछले दिनों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इंडियन वुल्फ का भी सफल प्रजनन हुआ. देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में इंडियन वुल्फ की काफी डिमांड रहती है. एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडियन वुल्फ के बदले दूसरे वन्यजीव आसानी से मिल जाते हैं. वुल्फ के बदले एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कई वन्यजीव नाहरगढ़ पार्क में लाये जा चुके हैं.
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