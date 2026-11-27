ETV Bharat / state

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशी की खबर : स्लॉथ बीयर 'कावेरी' ने दिया शावक को जन्म

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भालू ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशी की खबर सामने आई है. स्लॉथ बीयर 'कावेरी' ने शावक को जन्म दिया है. भालू और शावक स्वस्थ है. स्लॉथ बीयर और शावक की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. वन्यजीव पशु चिकित्सकों की मॉनिटरिंग में भालू और शावक को रखा गया है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नर भालू शंभू और मादा भालू झुमरी के जोड़े ने 18 नवंबर, 2022 को दो शावकों को जन्म दिया था, जिनका नाम कार्तिक और कावेरी रखा गया था.