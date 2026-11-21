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जब शादी के मंडप में गूंजने लगे 'आरक्षण बचाओ' के नारे, दूल्हा-दुल्हन ने भी दिया आंदोलनकारियों का साथ

शादी के मंडप में 'आरक्षण बचाओ' के नारे ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: बीते कई माह से 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 की आरक्षण विसंगति को लेकर आंदोलित अभ्यर्थियों का मामला अब शादी समारोह तक पहुंच गया है. शुक्रवार को इस आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थी अखिल कुमार की शादी समारोह में सिर्फ शहनाई और मंगलगीत ही नहीं गूंजे, बल्कि 'आरक्षण बचाओ' के नारे भी सुनाई दिए. इस मौके पर दुल्हन ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया.

शादी के मंडप में गूंजने लगे 'आरक्षण बचाओ' के नारे (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी अखिल की शुक्रवार को शादी थी. इस समारोह में पहुंचे आंदोलनकारी साथियों ने बारात और वैवाहिक समारोह के बीच अपनी मांगों को भी बुलंद किया. खास बात यह रही कि दूल्हा अखिल और उनकी जीवनसंगिनी अर्चना भी इस मुहिम में साथ खड़े नजर आए.

प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी बैनर, पोस्टर और विशेष टोपियां पहनकर समारोह में शामिल हुए. मंच पर दूल्हा-दुल्हन के साथ खड़े होकर उन्होंने आरक्षण बचाओ, हक हमारा-आरक्षण हमारा और लेकर रहेंगे आरक्षण जैसे नारे लगाए. इस अनूठे नजारे ने शादी समारोह को भी आंदोलन की आवाज में बदल दिया. सात फेरों के साथ संघर्ष का संकल्प



नवविवाहित अखिल कुमार और अर्चना ने कहा कि 68500 शिक्षक भर्ती की आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. शादी के बाद जीवन की नई शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन इससे उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा. अर्चना ने भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि न्याय मिलने तक इस लड़ाई में अपने साथी के साथ खड़ी रहेंगी. दोनों ने साफ किया कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत के साथ न्याय की इस मुहिम से उनका जुड़ाव भी जारी रहेगा.