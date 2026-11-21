जब शादी के मंडप में गूंजने लगे 'आरक्षण बचाओ' के नारे, दूल्हा-दुल्हन ने भी दिया आंदोलनकारियों का साथ
प्रदर्शनकारियों ने कहा- सरकार से मांग है कि भर्ती की आरक्षण विसंगति दूर कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:50 PM IST
लखनऊ: बीते कई माह से 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 की आरक्षण विसंगति को लेकर आंदोलित अभ्यर्थियों का मामला अब शादी समारोह तक पहुंच गया है. शुक्रवार को इस आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थी अखिल कुमार की शादी समारोह में सिर्फ शहनाई और मंगलगीत ही नहीं गूंजे, बल्कि 'आरक्षण बचाओ' के नारे भी सुनाई दिए. इस मौके पर दुल्हन ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया.
दरअसल, प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी अखिल की शुक्रवार को शादी थी. इस समारोह में पहुंचे आंदोलनकारी साथियों ने बारात और वैवाहिक समारोह के बीच अपनी मांगों को भी बुलंद किया. खास बात यह रही कि दूल्हा अखिल और उनकी जीवनसंगिनी अर्चना भी इस मुहिम में साथ खड़े नजर आए.
प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी बैनर, पोस्टर और विशेष टोपियां पहनकर समारोह में शामिल हुए. मंच पर दूल्हा-दुल्हन के साथ खड़े होकर उन्होंने आरक्षण बचाओ, हक हमारा-आरक्षण हमारा और लेकर रहेंगे आरक्षण जैसे नारे लगाए. इस अनूठे नजारे ने शादी समारोह को भी आंदोलन की आवाज में बदल दिया.
सात फेरों के साथ संघर्ष का संकल्प
नवविवाहित अखिल कुमार और अर्चना ने कहा कि 68500 शिक्षक भर्ती की आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. शादी के बाद जीवन की नई शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन इससे उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा. अर्चना ने भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि न्याय मिलने तक इस लड़ाई में अपने साथी के साथ खड़ी रहेंगी. दोनों ने साफ किया कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत के साथ न्याय की इस मुहिम से उनका जुड़ाव भी जारी रहेगा.
82 दिनों से जारी है आंदोलन
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी पिछले 82 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं. इस दौरान उन्होंने धरना स्थल पर नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ, दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे पर्व भी मनाए. अब आंदोलनकारी साथी की शादी में सभी एकजुट होकर पहुंचे हैं.
उनका कहना है कि यह सिर्फ एक साथी की शादी में शामिल होने का अवसर नहीं था, बल्कि अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी मौका था. अभ्यर्थियों का आरोप है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी आरक्षण के लाभ को लेकर विसंगति हुई है.
उनका दावा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भाव समिति की ओर से भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देने और परिणाम संशोधित कर नियुक्ति देने के संबंध में आदेश व संस्तुतियां जारी की गई हैं, इसके बावजूद मामला लंबित है. धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि शादी की खुशियों के बीच भी उनका संघर्ष थमा नहीं है. सरकार से मांग है कि भर्ती की आरक्षण विसंगति दूर कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिया जाए.
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