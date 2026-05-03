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बरेली में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे, 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही तलाश

नारेबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )