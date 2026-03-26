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'बिहार का CM कैसा हो.. निशांत कुमार जैसा हो', नीतीश कुमार के सामने लगे नारे

समृद्धि यात्रा में दौरान नीतीश कुमार के सामने निशांत के समर्थन में नारे लगे हैं. उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई. पढ़ें..

Nitish Kumar
नीतीश से निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 4:37 PM IST

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नालंदा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा पहुंचे. जहां उन्होंने ने 810 करोड़ की लागत से कई योजनाओ का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बिहार शरीफ में नवनिर्मित फ्लाइओवर का उद्घाटन किए. उसके बाद दीपनगर स्टेडियम से अन्य योजनाओ का उद्घाटन और शिलान्यास किए. सीएम जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी लोग उनसे दिल्ली न जाने की अपील करते रहे. इस दौरान कुछ लोगों ने निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे.

निशांत को सीएम बनाने की मांग: कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने का आग्रह किया. साथ ही नीतीश के सामने ही 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो' के नारे भी लगाए गए. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पहले की सरकार में हिन्दू-मुस्लिम के बीच विवाद होता था. हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया. हिंदुओं के मठ मंदिर का भी घेरा बंदी कराया. इसके अलावे मेडिकल कॉलेज खोलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया. स्कूलों में शिक्षाको की बहाली कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया.

नीतीश ने गिनाईं उपलब्धियां: नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओ को रोजगार से जोड़ने के लिए जीविका समूह का निर्माण कराया आज महिलाएं खुद के पैर पर खड़ी है. 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओ को जीविका से जोड़ने का काम शुरू किए है. बिहार के विकास में केंद्र से लगातार सहायता मिल रहा है. जिसके कारण बिहार में विकास हो रहा है. उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया. पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे कई बार बिहार आकर योजना का उद्घाटन किए हैं.

नालंदा को सीएम की सौगात: सीएम ने पहले भराव पर ऊपरी पुल (फ्लाईओवर) का उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने कोसुक गांव के पास पंचाने नदी पर विकसित किए जा रहे तट विकास (रिवर फ्रंट) परियोजना का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही 'सात निश्चय' के संकल्प के साथ काम कर रही है. जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तब लक्ष्य था कि हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं. आज हर घर नल का जल योजना के तहत गांव-गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है.

सीएम की लोगों से अपील: अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विकास तभी संभव है, जब समाज में शांति और भाईचारा बना रहे. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और विकास कार्यों में सहयोग करें.

"पहले के सरकार में लोग शाम में घर से नहीं निकलते थे. बंद दरवाजा खटखटा कर खुलवाते थे लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने कानून-व्यवस्था में सुधार कराया. आज बिहार में कानून का राज है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

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