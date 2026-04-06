ETV Bharat / state

'बिहार का CM निशांत कुमार जिंदाबाद..' नारा सुनते ही हाथ जोड़ मुस्कुराने लगे नीतीश

अतिथि निवास का निरीक्षण: गेस्ट हाउस के साथ कैंटीन एवं पुस्तकालय भवन तथा सामुदायिक केन्द्र का भी शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित विधान परिषद् अतिथि निवास का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली. हालांकि जब तक मुख्यमंत्री रहे मीडिया को बाहर ही रखा गया.

हाथ जोड़ मुस्कुराते दिखें CM: जब लोग नारा लगा रहे थे, इस दौरान नीतीश कुमार हाथ जोड़े मंच से उतरे हुए मुस्कुराते नजर आए. इस दौरान लोगों ने 'नीतीश कुमार जिंदाबाद' जैसे नारे भी लगाये. मुख्यमंत्री सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए. मुख्यमंत्री पटना में विधान परिषद सदस्यों के अतिथियों के लिए भी गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे थे.

विधान परिषद सदस्यों के लिए गेस्ट हाउस का उद्घाटन (ETV Bharat)

पांच मंजिला गेस्ट हाउस: MLC को डुप्लेक्स आवास मिलने के बाद गेस्ट हाउस का काफी समय से इंतजार था. MLC गेस्ट हाउस एक 05 मंजिला भवन है, जिसमें बेसमेंट, भू-तल एवं 4 मंजिलों का निर्माण किया गया है. 30 सुईट रूम, 4 लॉउन्ज, सेक्युरिटी लाउन्ज का निर्माण किया गया है. भवन में 08 व्यक्ति की क्षमतावाले लिफ्ट को अधिष्ठापित किया गया है. प्रत्येक सुईट रूम में एक छोटा किचेन, ड्राईंग रूम तथा विश्राम हेतु एक कमरा (शौचालय सहित) का निर्माण किया गया है.

विधान परिषद सदस्यों का गेस्ट हाउस (ETV Bharat)

कैन्टीन और पुस्तकालय का उद्घाटन: कैन्टीन एवं पुस्तकालय भवन दो मंजिला भवन है, जिसके एक भाग में कैन्टीन एवं दूसरे भाग में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है. कैन्टीन के भूतल एवं प्रथम तल पर कैन्टीन डायनिंग हॉल किचेन, रेस्ट रूम, पेन्ट्री, स्टोर, सर्विस ऐरिया, शौचालय का निर्माण किया गया है.

भवन में सुविधाएं: पुस्तकालय के भूतल पर कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय एवं शौचालय का निर्माण किया गया है. पुस्तकालय के प्रथम तल पर रिडिंग हॉल, लॉबी एवं स्टोर का निर्माण किया गया है. सामुदायिक केन्द्र एक 02 मंजिला भवन है. इसके भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल, स्टोर, किचेन, लॉबी, शौचालय का निर्माण कराया गया है.

विधान परिषद सदस्यों का गेस्ट हाउस (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम भी रहें मौजूद: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी और अधिकारी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें: