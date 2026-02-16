ETV Bharat / state

JNU में निकली चेतावनी रैली, कन्हैया कुमार भी पहुंचे; छात्र संगठन विश्वविद्यालय के नए नियमों का कर रहे विरोध

जेएनयू में कन्हैया कुमार के पहुंचने पर फिर गूंजे ‘आजादी’ के नारे ( ETV Bharat )

जेएनयू में कन्हैया कुमार के पहुंचने पर फिर गूंजे ‘आजादी’ के नारे (ETV Bharat)

प्रदर्शन और सभा का नेतृत्व मौजूदा जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने किया. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी. छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर विचारों के आदान-प्रदान और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का मंच है, जहां छात्र अपनी असहमति और मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखते आए हैं.

नई दिल्ली: राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर छात्र राजनीति तब सुर्खियों में आ गई. जब जेएनयू छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समर्थक छात्रों के साथ कैंपस में नजर आए. इस दौरान परिसर में “आजादी-आजादी” के नारे गूंजे, जिससे विश्वविद्यालय का माहौल एक बार फिर राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ गया. कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े कई छात्र भी मौजूद रहे. नारेबाजी के बीच “ब्राह्मणवाद से आजादी” और “मनुवाद से आजादी” जैसे स्वर भी सुनाई दिए, जिन्हें लेकर कैंपस में वैचारिक चर्चा तेज हो गई.

वार्निंग रैली का आह्वान, छात्र संगठनों ने जताई एकजुटता

जेएनयू परिसर में छात्र संगठनों की ओर से प्रस्तावित ‘वार्निंग रैली’ को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. जेएनयूएसयू से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा साझा एकजुटता बयान में सार्वजनिक शिक्षा के निजीकरण का विरोध, शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग दोहराई गई. रोहित एक्ट लागू करने और यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस को प्रभावी रूप से लागू करने की भी मांग की गई है, ताकि भेदभाव और हाशिए पर पड़े छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. छात्रों ने रविवार रात को गंगा ढाबा से SIS लॉन तक वार्निंग रैली निकली जिसमें बड़ी सख्या में छात्र शामिल हुए. संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और समावेशी परिसर संस्कृति की रक्षा के लिए है.

जेएनयू का कैंपस एकबार फिर आजादी के नारों से गूंजा (ETV Bharat)

दो सेमेस्टर के लिए रस्टिकेशन और जुर्माना:

बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 21 नवंबर 2025 को डॉ. बीआर आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में लगाए गए फेस रिकग्निशन तकनीक आधारित एक्सेस गेट्स में तोड़फोड़, हिंसा, पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई के तहत JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के. गोपिका, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार को विंटर और मॉनसून सेमेस्टर 2026 तक के लिए रस्टिकेट कर दिया गया है. साथ ही इन सभी को कैंपस में प्रवेश से प्रतिबंधित (आउट ऑफ बाउंड) किया गया है और 10 दिनों के अंदर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है. अन्य कई छात्रों पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ये भी पढ़ें :