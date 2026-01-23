सरस्वती पूजा में छाए रहे निशांत कुमार..जिंदाबाद के लगे नारे, जानिए कब JDU में शामिल होंगे?
सरस्वती पूजा में छाए रहे निशांत कुमार..जिंदाबाद के लगे नारे, जानिए कब JDU में शामिल होंगे?
Published : January 23, 2026 at 8:46 PM IST
पटना: JDU की ओर से आयोजित सरस्वती पूजा में निशांत कुमार छाए रहे. पिता सीएम नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार ने मां सरस्वती की पूजा की और आशीर्वाद लिया. पूजा पंडाल में निशांत कुमार के समर्थन में नेता और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और जदयू में शामिल होने का आग्रह किया. मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि पिता के साथ आशीर्वाद लेने आए थे.
सीएम के साथ कई मंत्री शामिल: जदयू आईटी सेल के प्रभारी मनीष कुमार की ओर से पूजा का आयोजन किया गया था. पटना के 10 एम स्टैंड रोड में सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गयी थी. पहली बार इस तरह से भव्य सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जमा खान और पार्टी के कई विधायक और तमाम बड़े नेता पहुंचे थे.
निशांत के स्वागत में तैयार हैं मंत्री: जदयू की ओर से पहली बार निशांत के पोस्टर भी लगाए गए थे. जदयू के नेताओं और मंत्रियों ने कहा कि निशांत आएंगे तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी. जमा खान ने कहा कि निशांत युवा हैं. राजनीति में आते हैं तो बिहार और आगे बढ़ेगा. जदयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि निशांत आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी.
"मैं एकदम चाहता हूं कि निशांत राजनीति में आएं. निशांत जी के आने से पार्टी और मजबूत होगी. वे नौजवान हैं और हमलोग भी नौजवान हैं. उनके नेतृत्व में और अच्छा काम करेंगे. उनके रहने से बिहार और मजबूत होगा." -जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
'सही समय पर फैसला होगा': सरस्वती पूजा के आयोजन की कमान जदयू आईटी सेल के प्रभारी मनीष कुमार ने संभाली. मनीष कुमार निशांत के भी मित्र हैं. पारिवारिक रिश्ता भी है. मनीष कुमार ने बातचीत में निशांत को लेकर कहा कि सही समय पर फैसला हो जाएगा. क्या इस बार सरस्वती पूजा खास है, इसपर मनीष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद हमलोगों ने पूजा का आयोजन करने का फैसला लिया.
"फैसला तो निशांत कुमार को ही करना है. हम लोग भी चाहते ही हैं. हमलोग उनके साथ हैं. जब उनकी इच्छा हो वह आ जाएं. सब कुछ हो रहा है. सही समय पर उनकी एंट्री होगी." -मनीष कुमार, जदयू आईटी सेल के प्रभारी
एंट्री पर सस्पेंस: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में कब एंट्री होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन निशांत लगातार एक्टिव हैं. पिछले दिनों बख्तियारपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे. उससे पहले नालंदा में भी कई कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं. चर्चा है कि निशांत को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है.
अब तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं: निशांत इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पिछले 1 साल से राजनीति में उनके आने की चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे तो परिवारवाद के विरोध में रहे हैं लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निशांत से आग्रह किया है. पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि निशांत जदयू की कमान संभालें. लेकिन ना तो नीतीश कुमार और ना ही खुद निशांत ने राजनीति में एंट्री को लेकर कोई बयान अब तक दिया है.
ये भी पढ़ें:
- Explainer: कौन होगा JDU का नया 'बॉस'.. नीतीश के पास ही रहेगी कुर्सी या निशांत की होगी 'ताजपोशी?
- 'सब कुछ क्लियर है, बात हुई है, वो आ रहे हैं' कल्याण बिगहा में निशांत कुमार
- निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की चर्चा हुई तेज, रत्नेश सदा के आवास पर JDU का चूड़ा दही भोज
- 'JDU को बचाना है तो निशांत संभालें पार्टी की कमान', नीतीश के करीबी सांसद की मांग
- खरमास के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री! एक साल से इंतजार में हैं JDU के नेता