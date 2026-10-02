ETV Bharat / state

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर AAP, NSUI और ASAP का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, कहा- लड़ाई जारी रहेगी

2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में उग्र प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में. पढ़ें खबर..

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 8:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गांधी जयंती के मौके पर जंतर-मंतर सुबह से शाम तक नारों से गूंजता रहा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता अलग-अलग समय पर यहां पहुंचे. किसी ने मार्च निकाला तो किसी ने बैरिकेड के सामने खड़े होकर नारे लगाए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई जगह बैरिकेड लगाए. इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया. प्रदर्शनकारियों ने इसे शांतिपूर्ण विरोध बताया और कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद वे अपनी मांग उठाते रहेंगे.

शुक्रवार को सुबह से ही जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई थी. सड़क पर बैरिकेड लगाए गए थे और पुलिसकर्मी लगातार आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे. धीरे-धीरे अलग-अलग संगठनों के कार्यकर्ता यहां पहुंचने लगे. करीब 11 बजे प्रदर्शन तेज हुआ और जंतर-मंतर के पास नारेबाजी शुरू हो गई. प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. साथ ही चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में पारदर्शिता का मुद्दा भी उठाया गया.

जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

AAP ने लगाया नेताओं को रोकने का आरोप: प्रदर्शन में पहुंचने से पहले AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई थी. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी और एसएचओ मौजूद थे. इसके बावजूद AAP के कई नेता जंतर-मंतर पहुंचे. राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और अनुराग ढांडा समेत कई नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

हिरासत में लेने से आवाज नहीं रुकेगी: AAP नेताओं ने कहा कि यह केवल किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और वोट के अधिकार से जुड़े सवालों पर जवाब मिलना चाहिए. नेताओं को रोकने या हिरासत में लेने से आवाज नहीं रुकेगी. वहीं आप नेता आतिशी ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि वोट के अधिकार से जुड़े मुद्दे पर पार्टी पीछे नहीं हटेगी. प्रदर्शन के दौरान आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया.

सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता लिए गए हिरासत में
सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता लिए गए हिरासत में (ETV Bharat)

जंतर-मंतर तक NSUI का मार्च: वहीं NSUI के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे. NSUI ने रायसीना रोड स्थित अपने कार्यालय से जंतर-मंतर की तरफ मार्च निकाला. राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र मार्च में शामिल हुए. हाथों में पोस्टर लिए छात्र नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे. जंतर-मंतर के पास पहुंचते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया, जिसके बाद छात्र बैरिकेड के सामने खड़े होकर नारे लगाने लगे. इसके बाद विनोद जाखड़ समेत कई NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्र चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवाल उठा रहे हैं. छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है और पुलिस कार्रवाई से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है.

AISA और ASAP कार्यकर्ता भी पहुंचे: दोपहर होते-होते जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन का दायरा बढ़ता गया. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) के कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे. AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस ने लिया. कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी. नेहा बोरा ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है. लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा.

जब तक इस्तीफा नहीं, लड़ाई जारी रहेगी: प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी कहा कि अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटूंगी. हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते. उन्होंने गांधी जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना उनका अधिकार है. वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई. एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को पकड़ते समय उनके साथ धक्का-मुक्की की गई. उधर, एक अन्य छात्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया और उनका सामान भी अपने साथ ले गई.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

बैरिकेड के सामने लगातार नारेबाजी: दोपहर बाद कई बार प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तक पहुंचे. वे आगे जाने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस उन्हें वहीं रोक देती. इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड के सामने खड़े होकर नारे लगाने लगे. कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान भी हुई. कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस बसों में बैठाकर अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया.

पुलिस कार्रवाई पर भड़के प्रदर्शनकारी: प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखने को मिली. प्रदर्शन कर रही एक महिला ने आरोप लगाया कि छात्रों को उनके अधिकारों की मांग करने पर हिरासत में लिया गया और पुलिस ने दुर्व्यवहार किया. उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं देते, तब तक लड़ाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें :

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में खोला मोर्चा

संसद परिसर में 'बापू' की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे सांसद संजय सिंह, की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

TAGGED:

DEMAND OF RESIGNATION GYANESH KUMAR
PROTEST AGAINST GYANESH KUMAR
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन
AAP NSUI ASAP PROTEST JANTAR MANTAR
PROTEST AT JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.