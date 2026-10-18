'भाजपा से कोई बैर नहीं, हंसराज तेरी खैर नहीं', अपने ही क्षेत्र में विधायक के खिलाफ क्यों लगे नारे?
इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चुराह की राजनीति को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 4:32 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर टिकट की दावेदारी और संभावित उम्मीदवारों को लेकर हलचल तेज होने लगी है. चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की अंदरूनी राजनीति उस समय चर्चा में आ गई, जब नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे के दौरान मौजूदा भाजपा विधायक हंसराज के विरोध में नारे लगाए गए. इस दौरान नरेश रावत के समर्थन में भी नारेबाजी हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटनाक्रम को चुराह में आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर भाजपा के भीतर चल रही संभावित खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है.
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं. इस दौरान चुराह में सामने आए घटनाक्रम ने स्थानीय भाजपा राजनीति को चर्चा में ला दिया है. वायरल वीडियो में समर्थक जयराम ठाकुर के सामने नरेश रावत के पक्ष में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में "चुराह का नेता कैसा हो, नरेश रावत जैसा हो" और "भाजपा से कोई बैर नहीं, हंसराज तेरी खैर नहीं" जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं. समर्थकों ने चुराह के मौजूदा विधायक हंसराज के विरोध में भी नारेबाजी की.
हंसराज बनाम नरेश रावत की चर्चा तेज
चुराह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के भीतर हंसराज और नरेश रावत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. एक तरफ हंसराज का अपना राजनीतिक आधार और समर्थक वर्ग है, वहीं दूसरी तरफ नरेश रावत को भी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार माना जा रहा है. ऐसे में जयराम ठाकुर के दौरे के दौरान नरेश रावत के समर्थन में हुई नारेबाजी को स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चुराह की राजनीति को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं. चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व के सामने संभावित दावेदारों और उनके समर्थकों को एकजुट रखने की चुनौती हो सकती है. यदि पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के समर्थन में गुटबाजी खुलकर सामने आती है, तो इसका असर चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है. ऐसे में चुराह में सामने आए घटनाक्रम पर पार्टी नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी. हालांकि, केवल वायरल वीडियो के आधार पर भाजपा के भीतर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. फिलहाल यह घटनाक्रम क्षेत्र में नेताओं के समर्थकों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है.
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