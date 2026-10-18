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'भाजपा से कोई बैर नहीं, हंसराज तेरी खैर नहीं', अपने ही क्षेत्र में विधायक के खिलाफ क्यों लगे नारे?

भाजपा विधायक हंसराज ( FB@HANS-RAJ )

चंबा: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर टिकट की दावेदारी और संभावित उम्मीदवारों को लेकर हलचल तेज होने लगी है. चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की अंदरूनी राजनीति उस समय चर्चा में आ गई, जब नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे के दौरान मौजूदा भाजपा विधायक हंसराज के विरोध में नारे लगाए गए. इस दौरान नरेश रावत के समर्थन में भी नारेबाजी हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटनाक्रम को चुराह में आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर भाजपा के भीतर चल रही संभावित खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है.

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं. इस दौरान चुराह में सामने आए घटनाक्रम ने स्थानीय भाजपा राजनीति को चर्चा में ला दिया है. वायरल वीडियो में समर्थक जयराम ठाकुर के सामने नरेश रावत के पक्ष में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में "चुराह का नेता कैसा हो, नरेश रावत जैसा हो" और "भाजपा से कोई बैर नहीं, हंसराज तेरी खैर नहीं" जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं. समर्थकों ने चुराह के मौजूदा विधायक हंसराज के विरोध में भी नारेबाजी की.