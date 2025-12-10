सेवर जेल में उम्मीद का कारखाना: भरतपुर में बंदियों ने शुरू किया चप्पल निर्माण, अजमेर से ली ट्रेनिंग
भरतपुर जेल में बंदियों की ओर से चप्पल निर्माण का उद्योग शुरू किया गया है.
भरतपुर : सेवर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के भीतर इन दिनों एक नई हलचल है. यह हलचल सुधार की, बदलाव की और उम्मीद की है. वो जगह, जिसे लोग सिर्फ सजा और कैद से जोड़ते हैं, अब एक उम्मीद के कारखाने में बदल रही है. यहां बंदियों ने अपने हाथों से चप्पल निर्माण का उद्योग शुरू किया है.
कम लागत, उच्च गुणवत्ता : जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि इस यूनिट में रबर शीट की कटिंग, स्ट्रैप लगाना और फिनिशिंग ऑल इन वन की जा रही है. पुरुषों की चप्पल 74 रुपए और महिलाओं की छोटी साइज चप्पल 62 रुपए में तैयार हो रही है. जेल प्रशासन का दावा है कि ये चप्पलें गुणवत्ता में बाजार की स्लीपरों से कम नहीं हैं. उन्होंने बताया कि इस यूनिट में काम के लिए जेल प्रशासन ने पांच बंदियों को प्रशिक्षित किया है. यह सभी बंदी अजमेर सेंट्रल जेल, जहां यह उद्योग सबसे पहले स्थापित हुआ था, वहां जाकर प्रशिक्षण लेकर आए हैं. अब इन्हीं की मदद से भरतपुर में नियमित उत्पादन शुरू हुआ है.
उन्होंने बताया कि उद्योगशाला में दो मशीनों का सेट लगाया गया है, एक मशीन पर चप्पल की डाई से कटिंग होती है और दूसरी मशीन पर रबर व स्ट्रैप लगाकर पूरी चप्पल तैयार की जाती है. इस उद्योग का मुख्य मकसद बंदियों को व्यस्त रखना और उन्हें कौशल प्रदान करना है. यहां काम सीखकर बंदी रिहाई के बाद अपना उद्योग भी शुरू कर सकते हैं और समाज की मुख्य धारा में सामान्य जीवन जी सकते हैं.
जेल विभाग में बड़ी मांग : राजस्थान की जेलों में लगभग 20-25 हजार बंदी रहते हैं, जिन्हें समय-समय पर चप्पलों की आवश्यकता होती है. इसी जरूरत को देखते हुए विभाग ने यह यूनिट शुरू की है. भरतपुर सेंट्रल जेल में भी 800-1000 बंदी रहते हैं, जिनकी नियमित जरूरत को पूरा करने के लिए यह उत्पादन पर्याप्त रहेगा.
यहां-यहां करेंगे सप्लाई : अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि जेल में निर्मित चप्पलों की अलग-अलग जगह सप्लाई की जाएगी. सबसे पहले 'बंदी वस्त्र' योजना के तहत सजा काट रहे बंदियों को चप्पल उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके बाद जेल कैंटीनों में इन्हें रखा जाएगा और यदि उत्पादन क्षमता अधिक हुई तो चप्पलों को राजस्थान की अन्य जेलों में भी भेजा जाएगा. अतिरिक्त उत्पादन होने पर इन्हें मार्केट में बिक्री की भी संभावना है.
अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि अजमेर के बाद भरतपुर राज्य का दूसरा बड़ा केंद्र है, जहां यह यूनिट स्थापित की गई है. मशीनें जेल विभाग की स्कीम के तहत उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्पादन बढ़ाकर इसे एक बड़े औद्योगिक मॉडल में विकसित किया जा सकता है. भरतपुर सेंट्रल जेल में शुरू हुई यह पहल न सिर्फ बंदियों को रोजगार और प्रशिक्षण दे रही है, बल्कि जेल विभाग की जरूरतों को भी आत्मनिर्भर तरीके से पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है.