ETV Bharat / state

अंगूठा लगाते ही मिलेगी पर्ची: बागपत जिला अस्पताल में खत्म हुआ लाइनों का 'जंजाल

जिला अस्पताल पूरी तरह बायोमेट्रिक होने जा रहा. जहां मरीज को न मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और न ही टोकन का इंतजार.

BAGHPAT DISTRICT HOSPITAL
बागपत जिला अस्पताल में खत्म हुआ लाइनों का 'जंजाल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : बागपत जिला अस्पताल में अब इलाज से पहले लाइनों में लगने का 'इलाज' हो गया है! स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को पर्ची काउंटर की धक्का-मुक्की और नेटवर्क की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है.

अगले दो सप्ताह में अस्पताल पूरी तरह बायोमेट्रिक होने जा रहा है, जहां मरीज को न मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और न ही टोकन का इंतजार. बस अंगूठा लगाइए और सेकंडों में अपनी ओपीडी पर्ची पाइए.

अस्पताल प्रशासन की यह पहल भीषण गर्मी और भीड़ में पिसने वाले मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.

जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब पर्ची काउंटर पर लंबी कतारों और नेटवर्क की 'बेवफाई' से जूझना नहीं पड़ेगा.

स्वास्थ्य विभाग अस्पताल की व्यवस्थाओं को हाईटेक करने की तैयारी में है, जिसके तहत अगले एक से दो सप्ताह के भीतर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पर्ची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. अब मरीज केवल अंगूठा लगाकर अपनी ओपीडी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे.

अभी तक अस्पताल में पर्ची बनवाने की प्रक्रिया काफी पेचीदा और थकाऊ थी. मरीजों या उनके तीमारदारों को पहले मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर टोकन लेना पड़ता था और फिर दूसरी लाइन में लगकर पर्ची बनवानी होती थी.

नेटवर्क न होने की स्थिति में घंटों इंतजार करना मरीजों की मजबूरी बन गया था. भीषण गर्मी और बरसात के दिनों में यह समस्या और भी विकराल हो जाती थी, जिससे मरीजों को भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी.

यहां तक कि व्यवस्था संभालने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को भी अपना काम छोड़कर मरीजों के मोबाइल से टोकन बनाने में मदद करनी पड़ती थी.

नई व्यवस्था के तहत, मरीज़ को पहली बार पंजीकरण कराते समय अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा. आधार नंबर फीड होते ही मरीज का पूरा विवरण अस्पताल के पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा.

इसके बाद, भविष्य में जब भी वह मरीज अस्पताल आएगा, तो उसे आधार कार्ड दिखाने या मोबाइल से जूझने की जरूरत नहीं होगी.

काउंटर पर लगे बायोमेट्रिक स्कैनर पर अंगूठा लगाते ही मरीज की पहचान पुष्ट हो जाएगी और तुरंत पर्ची प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि इस नई प्रणाली के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.

शुरुआती चरण में पर्ची काउंटर पर तीन बायोमेट्रिक स्कैनर लगाए जाएंगे. इस व्यवस्था के लागू होने से न केवल अस्पताल प्रशासन का काम सुगम होगा, बल्कि मरीजों को भी पंजीकरण के झंझट से बड़ी राहत मिलेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि एक पखवाड़े के भीतर यह सुविधा धरातल पर काम करना शुरू कर देगी.

TAGGED:

BAGHPAT DISTRICT HOSPITAL
बागपत जिला अस्पताल
FINGERPRINT SCAN WEB
BAGHPAT DISTRICT HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.