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अंगूठा लगाते ही मिलेगी पर्ची: बागपत जिला अस्पताल में खत्म हुआ लाइनों का 'जंजाल

बागपत जिला अस्पताल में खत्म हुआ लाइनों का 'जंजाल. ( ETV Bharat )

बागपत : बागपत जिला अस्पताल में अब इलाज से पहले लाइनों में लगने का 'इलाज' हो गया है! स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को पर्ची काउंटर की धक्का-मुक्की और नेटवर्क की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है.

अगले दो सप्ताह में अस्पताल पूरी तरह बायोमेट्रिक होने जा रहा है, जहां मरीज को न मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और न ही टोकन का इंतजार. बस अंगूठा लगाइए और सेकंडों में अपनी ओपीडी पर्ची पाइए.

अस्पताल प्रशासन की यह पहल भीषण गर्मी और भीड़ में पिसने वाले मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.

जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब पर्ची काउंटर पर लंबी कतारों और नेटवर्क की 'बेवफाई' से जूझना नहीं पड़ेगा.

स्वास्थ्य विभाग अस्पताल की व्यवस्थाओं को हाईटेक करने की तैयारी में है, जिसके तहत अगले एक से दो सप्ताह के भीतर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पर्ची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. अब मरीज केवल अंगूठा लगाकर अपनी ओपीडी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे.

अभी तक अस्पताल में पर्ची बनवाने की प्रक्रिया काफी पेचीदा और थकाऊ थी. मरीजों या उनके तीमारदारों को पहले मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर टोकन लेना पड़ता था और फिर दूसरी लाइन में लगकर पर्ची बनवानी होती थी.

नेटवर्क न होने की स्थिति में घंटों इंतजार करना मरीजों की मजबूरी बन गया था. भीषण गर्मी और बरसात के दिनों में यह समस्या और भी विकराल हो जाती थी, जिससे मरीजों को भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी.