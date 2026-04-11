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स्लिंग शॉट (गुलेल) कंपटीशन का रायपुर में आयोजन, 170 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

10 खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए गोल्ड और 10 प्लेयर्स को सिल्वर मेडल से नवाजा गया.

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स्लिंग शॉट कंपटीशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 6:15 PM IST

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रायपुर: बूढ़ातालाब के पास बने आउटडोर स्टेडियम में शनिवार को 1 दिवसीय राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट (गुलेल) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता का आयोजन एलिट स्लिंग शॉट एसोसिएशन द्वारा कराया गया. जिसमें प्रदेश भर के लगभग 170 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. राज्य स्तर पर 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. जिसमें 10 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, 10 खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल और 10 खिलाड़ियों को ब्रांच मेडल दिया जाएगा.

चुने गए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. स्लिंगशॉट प्रतियोगिता में इंटरनेशनल पैरामीटर को ध्यान में रखकर यह आयोजन कराया जा रहा है. इस स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में देसी गुलेल की जगह चाइनीस गुलेल का इस्तेमाल हो रहा है.


स्लिंग शॉट (गुलेल) कंपटीशन का आयोजन

स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए खिलाड़ियों ने कहा, "इसके पहले किसी भी तरह के कंपटीशन में हमने हिस्सा नहीं लिया था. कम उम्र में अपने गांव में देसी गुलेल का इस्तेमाल पक्षियों को निशाना साधने के साथ ही फलों को तोड़ने के लिए किया है. लेकिन आज पहली बार इस प्रतियोगिता में हम भाग ले रहे हैं. जिसमें अलग तरह की गुलेल हमें देखने को मिली."

स्लिंग शॉट कंपटीशन (ETV Bharat)



एलिट स्लिंग शॉट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों का किया सम्मान

एलिट स्लिंग शॉट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्जन सिंह धुर्वे ने कहा, "गुलेल एक पारंपरिक खेल है, जिसे अंग्रेजी में स्लिंग शॉट कहते हैं. इस गुलेल प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिले के लगभग 170 बच्चे हिस्सा लिए हैं. इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने किया. सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगा. इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों का हायर स्कोर होगा वही बच्चे नेशनल खेलेंगे. पूरे विश्व में स्टैंडर्ड पैरामीटर 10 मी का होता है. उसी पैरामीटर को यहां पर फॉलो किया जा रहा है."

गुलेल प्रतियोगिता में निशाना साधने की दूरी 8 मीटर से लेकर अधिकतम 25 मीटर तक की होती है. इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह के गुलेल इस्तेमाल होते हैं. उसी गुलेल का इस्तेमाल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किया गया है. 30 बच्चे राज्य स्तर पर चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर गुलेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. गोल्ड सिल्वर और ब्राज में टॉप 10 जो बच्चे होंगे. वही बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे: दुर्जन सिंह धुर्वे, प्रदेश अध्यक्ष, एलिट स्लिंग शॉट एसोसिएशन छत्तीसगढ़

समय के साथ खेल में भी आया बदलाव

एलीट स्लिंग शॉट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुकांत राव ने कहा, "गुलेल दो तरह के होते हैं जिसमें पुराने समय में हम लोग जिस गुलेल का इस्तेमाल करते थे वह देसी गुलेल कहलाता है. अभी इस गुलेल में काफी कुछ बदलाव आया है. उस बदलाव के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियम और लॉ के मुताबिक और उसके प्रोटोकॉल कॉल के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. आयोजन समिति के द्वारा जो गुलेल दिया गया है. उसी गुलेल का इस्तेमाल खिलाड़ियों को करना होगा. खिलाड़ियों को देसी की गुलेल के साथ ही इस आधुनिक गुलेल को भी दिया जाएगा. लेकिन जो ऑफिशियल गुलेल हैं. उसी से इस प्रतियोगिता में उन्हें खेलने को मिलेगा."

सुकांत राव ने कहा, "गुलेल की प्रतियोगिता भारत में पिछले 8 वर्षों से चल रही है, लेकिन कई जगहों पर यह लुप्त हो चुकी है. इसी वजह से हमारे द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है. इस तरह का बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है. यहां के जो भी खिलाड़ी विजेता होंगे उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे. अगले महीने इस तरह का आयोजन देश के दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा. इस गेम को हम इंटरनेशनल स्तर पर लेकर जाएंगे."

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