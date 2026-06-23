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दिल्ली: महरौली से फुटपाथ पर सोती बच्ची गायब, गुरुग्राम के जंगल में मिला शव; आरोपी कैब ड्राइवर गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली इलाके से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. साउथ दिल्ली के महरौली इलाके से अगवा की गई एक नाबालिग का शव हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक जंगल में मिला है. शुरुआती जांच में दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया है. फिलहाल, पुलिस इस सनसनीखेज वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है.

दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार,

आरोपी ने कथित तौर पर सोमवार सुबह करीब 5 बजे बच्ची को तब अगवा किया, जब वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी. आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर शव हरियाणा में फेंक दिया. घटना की सूचना अपहरण के करीब 15 मिनट बाद पुलिस को मिली, जिसके बाद तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी की कैब की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर हरियाणा के गुरुग्राम स्थित जंगल से मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया. फिलहाल, बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है.