दिल्ली: महरौली से फुटपाथ पर सोती बच्ची गायब, गुरुग्राम के जंगल में मिला शव; आरोपी कैब ड्राइवर गिरफ्तार
11 साल की मासूम का अपहरण और मर्डर, फुटपाथ से बच्ची उठाकर ले गया था कैब ड्राइवर
Published : June 23, 2026 at 3:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली इलाके से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. साउथ दिल्ली के महरौली इलाके से अगवा की गई एक नाबालिग का शव हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक जंगल में मिला है. शुरुआती जांच में दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया है. फिलहाल, पुलिस इस सनसनीखेज वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है.
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार,
आरोपी ने कथित तौर पर सोमवार सुबह करीब 5 बजे बच्ची को तब अगवा किया, जब वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी. आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर शव हरियाणा में फेंक दिया. घटना की सूचना अपहरण के करीब 15 मिनट बाद पुलिस को मिली, जिसके बाद तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी की कैब की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर हरियाणा के गुरुग्राम स्थित जंगल से मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया. फिलहाल, बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है.
STORY | Minor girl raped, murdered in south Delhi; cab driver held— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
An 11-year-old girl was allegedly raped and killed after being kidnapped from a pavement in south Delhi's Mehrauli area, an official said on Tuesday.
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VIDEO | Visuals from the… pic.twitter.com/DLjmnvDQAK
वहीं, हिरासत में लिए गए टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ जारी है. पुलिस उसके मोबाइल फोन, लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके. शुरुआती जांच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण और यौन उत्पीड़न जैसे पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होगी.
सोमनाथ भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग
बता दें कि इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है. आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस को और अधिक जवाबदेह होना होगा. फिलहाल, इस पूरे मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के कारण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होगा.
Delhi: The body of a minor girl, who was allegedly abducted from South Delhi's Mehrauli area, was found in a forest in Gurugram. The police have registered a case of abduction and rape against the cab driver, who has been taken into custody. Medico-legal formalities and the… pic.twitter.com/0c9ya10gK9— IANS (@ians_india) June 23, 2026
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