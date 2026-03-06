ETV Bharat / state

चालक को लगी झपकी, डिवाइडर से टकराकर पलटी स्लीपर बस, चालक की मौत, 23 यात्री घायल

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: आदर्श नगर थाने के सामने एक स्लीपर कोच बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस भीषण हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 23 से अधिक यात्री घायल हुए हैं. बस में सवार सभी लोग अहमदाबाद से सीकर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. हादसे में घायल सभी यात्रियों को जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. सूचना मिलते ही सीओ साउथ मनीष बडगूजर और आदर्श नगर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंच गया. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है, वहीं चालक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. बड़े हादसे की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया और डॉ. अरविंद खरे भी अस्पताल पहुंच गए. वृत्ताधिकारी मनीष बडगूजर ने बताया कि स्लीपर कोच बस में सभी यात्री अहमदाबाद से सीकर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि 20 से अधिक घायल यात्रियों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लाया गया है. इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जबकि शेष का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. वृत्ताधिकारी ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ. डिवाइडर से टकराकर पलटी बस (ETV Bharat Ajmer)