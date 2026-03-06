ETV Bharat / state

चालक को लगी झपकी, डिवाइडर से टकराकर पलटी स्लीपर बस, चालक की मौत, 23 यात्री घायल

स्लीपर बस में सवार सभी यात्री अहमदाबाद से सीकर विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

अजमेर: आदर्श नगर थाने के सामने एक स्लीपर कोच बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस भीषण हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 23 से अधिक यात्री घायल हुए हैं. बस में सवार सभी लोग अहमदाबाद से सीकर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. हादसे में घायल सभी यात्रियों को जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. सूचना मिलते ही सीओ साउथ मनीष बडगूजर और आदर्श नगर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंच गया. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है, वहीं चालक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. बड़े हादसे की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया और डॉ. अरविंद खरे भी अस्पताल पहुंच गए.

वृत्ताधिकारी मनीष बडगूजर ने बताया कि स्लीपर कोच बस में सभी यात्री अहमदाबाद से सीकर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि 20 से अधिक घायल यात्रियों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लाया गया है. इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जबकि शेष का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. वृत्ताधिकारी ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ.

डिवाइडर से टकराकर पलटी बस (ETV Bharat Ajmer)

यात्री सो रहे थे, बस दो बार पलटी: घायल टीना अग्रवाल ने बताया कि बस में सभी आपस में रिश्तेदार थे. 7 मार्च को लड़की की शादी थी और बस में सवार सभी लोग वधू पक्ष के थे. उन्होंने बताया कि अचानक क्या हुआ, कुछ पता नहीं, बस में सभी सो रहे थे. उन्होंने बताया कि बहन की लड़की की शादी थी. यह भी बताया कि बस में वधू नहीं थी, वह पहले ही दूसरे वाहन से सीकर पहुंच गई थी. घायल लक्ष्मण पटेल ने बताया कि बस में सभी सो रहे थे और अचानक बस पलट गई. उन्होंने बताया कि सुपर स्लीपर कोच बस थी और वह स्लीपर में सो रहा था. वह शादी में फोटोग्राफी के लिए साथ जा रहा था. उन्होंने बताया कि बस दो बार पलटी है.

ये हुए घायल: अभिषेक अग्रवाल, केशवी (गंभीर), विजय (चालक-मृतक), बृजमोहन अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, दिनेश, किरण, ब्रजमोहन पटेल, जीतू महाराज, मयूर चौहान, दिनेश अग्रवाल, आशा गोयल, जतिन, पायल, वंदना, खेमचंद अग्रवाल, दुर्लभ अग्रवाल, दिनेश, सुनीला, उत्सव जोशी, हरीश अग्रवाल, अंजली और विपिन शामिल हैं.

