8 हजार स्लीपर बसों के थमेंगे पहिए, बस ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में किया ऐलान

जैसलमेर बस हादसे के बाद स्लीपर बसों पर कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने बस संचालन बंद करने का ऐलान किया है.

Sleeper buses parked in the enclosure
बाड़े में पार्क स्लीपर बसें (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 11:16 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से प्रदेश में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है. इसके तहत 8 हजार स्लीपर बसों के पहिए थम जाएंगे. यह संचालन अनिश्चितकालीनकाल के लिए बंद रहेगा. यह निर्णय एसोसिएशन ने गुरुवार को आयोजित बैठक में लिया.

एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष जफर खान सिंधी का कहना है कि परिवहन विभाग ने जैसलमेर बस हादसे के बाद बसों को लेकर कार्रवाई शुरू की है. बसों के चालान काटे जा रहे हैं. ये चालान 10 हजार से एक लाख रुपए तक के हो रहे हैं. इसके विरोध में संगठन ने यह निर्णय लिया है. उनका कहता है कि 2015 के नियमों के अनुसार सरकार अब कार्रवाई कर रही है. जबकि इन बसों का संचालन 10 सालों से हो रहा है. इस दौरान किसी भी परिवहन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की.

स्लीपर बस संचालन बंद करने के ये हैं कारण (ETV Bharat Jodhpur)

सरकार से मांगा 6 माह का समय: संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि हम जैसलमेर में हुई बस में आग की घटना के प्रति संवेदनशील हैं. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. हम सरकार की मंशा के अनुरूप सभी बसों को दुरुस्त करवाने के लिए तैयार हैं. लेकिन इसके लिए सरकार को समय देना होगा. कम से कम 6 माह का समय बस ऑपरेटरों को मिलेगा, तब हम बसों को ठीक करवा पाएंगे. जफर खान सिंधी ने बताया कि परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिन जगहों पर बसों की बॉडी का निर्माण होता था, उन सबको सीज कर दिया है. ऐसे में बसें ठीक नहीं हो रही हैं. एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा है.

अब तक क्यों दिए परमिट?: उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने बसों के चालान काटने शुरू किए हैं. 10000 से 100000 रुपए तक का चालान बनाया जा रहा है. साथ में फिटनेस भी खारिज कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सालों तक यही विभाग हमें परमिट क्यों दे रहा था. इतने महंगे चालान कटवाने से तो अच्छा है कि बसों का संचालन बंद किया जाए.

