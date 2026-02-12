ETV Bharat / state

मानकों का उल्लंघन करने वाले स्लीपर बसों के खिलाफ कार्रवाई, यूपी के सड़कों पर चेकिंग अभियान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवरलोड वाहनों और एसी स्लीपर बसें जो मानकों का उल्लंघन कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है. सरकार की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने 12 से 16 फरवरी तक स्लीपर बसों की जांच का आदेश जारी किया है. जिसके बाद गुरुवार को लखनऊ में परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने एसी स्लीपर बसों की सघनता से जांच की.

लखनऊ संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि पहले दिन स्लीपर बसों की जांच में छह स्लीपर बसों को परमिट समाप्त होने, परमिट शर्तों से भिन्न माल ढोने के अभियोग में चालान किया गया. इस अभियान में बसों की बॉडी, लंबाई, इमरजेंसी एक्जिट, फायर सिलेंडर जैसे मानकों की विशेष जांच की गई. अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, आलोक कुमार यादव, एसपी देव, आभा त्रिपाठी और अनीता वर्मा शामिल रहे. आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि ऐसे वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान जारी रहेगा.



संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ संभाग प्रभात पाण्डेय की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद, लखनऊ प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा एक फरवरी से ओवरलोड माल वाहनों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. एक से 11 फरवरी तक प्रवर्तन टीमों ने 82 ओवरलोड माल वाहनों को चालान किया, जबकि 78 माल वाहनों को विभिन्न थानों में बंद किया है. अभी तक रिलीज किए गए वाहनों से 43.79 लाख जुर्माना वसूला जा चुका है. यह अभियान लगातार चलता रहेगा. अभियान का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव कर रहे है.

