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बुंदेलखंड से दिल्ली जाने वाली स्लीपर बसें कितनी सुरक्षित? ग्रेटर नोएडा हादसे के बाद उठे गंभीर सवाल

मुस्करा में स्लीपर बस के अंदर की तस्वीर: मुस्करा में राठ रोड स्थित सरकारी अस्पताल के सामने गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे महोबा से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस में 40 से अधिक यात्री सवार मिले. बस के अंदर स्लीपरों के बीच का रास्ता काफी सीमित दिखाई दिया. एक सिंगल स्लीपर में दो और डबल स्लीपर में चार यात्रियों के बैठने की स्थिति सामने आई. मौके पर बस में अग्निशमन यंत्र नजर नहीं आया.

सुविधा के साथ बढ़ा टिकट एजेंटों का नेटवर्क: यात्रियों की इसी जरूरत के बीच स्थानीय टिकट एजेंटों का नेटवर्क भी मजबूत हुआ है. यात्री के लिए यह सुविधा है, लेकिन परिवहन व्यवस्था के लिहाज से यह जानना जरूरी है कि टिकट से लेकर यात्री सूची तक पूरा रिकॉर्ड किस स्तर पर रखा जाता है. अगर अलग-अलग कस्बों में अलग-अलग एजेंट टिकट काटते हैं तो सभी यात्रियों की जानकारी एक जगह कैसे पहुंचती है, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है. इसी रिकॉर्ड से यह पता चल सकता है कि बस में कितने यात्री और किन-किन स्थानों से सवार हुए.

छोटे कस्बों से दिल्ली तक रोजगार का रास्ता: बुंदेलखंड के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रोजगार करते हैं. कोई फैक्टरी में काम करता है तो कोई डिलीवरी, निर्माण, होटल, सुरक्षा या निजी कंपनी में नौकरी करता है. ट्रेन में आरक्षण की परेशानी और छोटे कस्बों से बड़े रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की दिक्कत के कारण स्लीपर बस कई लोगों के लिए आसान विकल्प बन गई है. बस कस्बे के नजदीक मिलती है, रात में चलती है और सुबह मंजिल तक पहुंचा देती है.

पैसेंजर लिस्ट और टिकट रिकॉर्ड पर सवाल: टिकट काउंटर से काटे गए टिकट का पूरा रिकॉर्ड बस संचालक के पास रहता है या नहीं, यह भी जांच का विषय है. रास्ते में अलग-अलग स्थानों से कितनी सवारियां बस में बैठती हैं और उनकी जानकारी पहले से दर्ज होती है या नहीं, यह भी स्पष्ट होना जरूरी है. बस में सवार यात्रियों की वास्तविक संख्या और यात्री सूची का मिलान कौन करता है, यह भी अहम सवाल है. टिकट काउंटर किसके नाम पर चलते हैं और एजेंट किस बस संचालक के लिए टिकट काटते हैं, इसकी जानकारी सामने आना भी जरूरी है.

परमिट एक जगह का, सवारियां रास्ते में कहां से: कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यानी ठेका गाड़ी का संचालन अनुबंध की शर्तों के आधार पर होता है. ऐसे वाहनों के संचालन में निर्धारित यात्रा और अनुबंधित यात्रियों से जुड़ी शर्तें महत्वपूर्ण होती हैं. ऐसे में सवाल है कि यदि बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनुबंध के आधार पर चल रही है तो रास्ते के अलग-अलग कस्बों में टिकट काउंटर खोलकर यात्रियों की बुकिंग और उन्हें बस में बैठाने की व्यवस्था किस आधार पर चल रही है. क्या इन यात्रियों के नाम अधिकृत यात्री सूची में दर्ज होते हैं.

900 से 1200 रुपये तक किराया: स्थानीय जानकारी के अनुसार इन बसों का किराया करीब 900 से 1200 रुपये तक है. टिकट बुक करने वाले एजेंटों को प्रति टिकट कमीशन मिलने की बात भी सामने आई है. यात्रियों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक है, लेकिन इससे कुछ जरूरी सवाल भी उठते हैं. इन टिकट काउंटरों का संचालन किसके माध्यम से हो रहा है और इनके जरिए बुक होने वाली सवारियों का आधिकारिक रिकॉर्ड कहां दर्ज होता है.

चौराहों पर टिकट काउंटर, एजेंट के पास बस की लोकेशन: महोबा, चरखारी, मौदहा, राठ, गोहांड, सरीला, मुस्करा और कुरारा समेत कई कस्बों में दिल्ली जाने वाली डबल डेकर स्लीपर बसों के टिकट काउंटर और एजेंट सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है. कई जगहों पर काउंटर से टिकट काटे जाते हैं और यात्री को बस के आने का समय बताया जाता है. बस रास्ते में कहां पहुंची है, इसकी जानकारी भी कुछ एजेंट मोबाइल पर यात्रियों को साझा करते हैं. यानी यात्री घर से निकलने से पहले ही बस की टाइमिंग और लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है.

अलग-अलग मंजिल, एक जैसा दुख: छहों यात्री अलग-अलग वजहों से सफर कर रहे थे. कोई बेटे को लेने गया था, कोई परिवार से मिलने और कोई नौकरी से घर लौट रहा था. लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनका सफर खत्म हो गया. इसी हादसे ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या रात में सोकर सफर कराने वाली स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम भी उनकी सुविधा जितने मजबूत हैं.

बेटे की जान बचाई, खुद नहीं बच सके: हरिशरण गुप्ता ने आग लगने के बाद अपने बेटे को खिड़की से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली, लेकिन खुद बस से बाहर नहीं निकल सके. राठ के इंजीनियर मयंक गुप्ता, ममना की सरोज गुप्ता और मुस्करा की ऊषा गुप्ता भी घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गईं. चरखारी की सुनीता गुप्ता अपने बेटे शशांक के साथ दिल्ली से महोबा लौट रही थीं. परिजनों के अनुसार हादसे के दौरान शशांक अपनी मां को छोड़कर बाहर नहीं निकला और दोनों की मौत हो गई.

बुंदेलखंड के छह यात्रियों की मौत: हादसे में नौ यात्रियों की मौत हुई, जिनमें बुंदेलखंड के छह लोग शामिल थे. महोबा के दो, हमीरपुर के तीन और जालौन के एक यात्री की मौत से परिवारों में मातम है. हादसे ने स्लीपर बसों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके पूरे संचालन नेटवर्क को भी सवालों के घेरे में ला दिया है. उरई के हरिशरण गुप्ता अपने बीमार बेटे को लेने नोएडा गए थे और वापसी के दौरान बस में आग लग गई.

हादसे के बाद यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल: ग्रेटर नोएडा में डबल डेकर स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत के बाद सवाल सिर्फ एक बस की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहे हैं. स्लीपर बसों में किए जाने वाले बदलाव, यात्रियों की क्षमता, इमरजेंसी निकास और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं. साथ ही टिकट काउंटरों के नेटवर्क और रास्ते में अलग-अलग जगहों से यात्रियों को बस में बैठाने की व्यवस्था भी जांच के दायरे में है. हादसे ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि रातभर सोकर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में कितने प्रभावी इंतजाम हैं.

हमीरपुर/महोबा/जालौन: रात में दिल्ली जाना हो तो अब बड़े बस अड्डे तक पहुंचना जरूरी नहीं है. बुंदेलखंड के छोटे-बड़े कस्बों में दिल्ली जाने वाली स्लीपर बसों के टिकट काउंटर और एजेंट मिल जाते हैं. यात्री टिकट लेता है, एजेंट बस के आने का समय बताता है और कई जगह मोबाइल पर बस की लोकेशन भी शेयर की जाती है. रात में सफर शुरू करके सुबह दिल्ली-एनसीआर पहुंचने की सुविधा ने इन बसों को कामगारों, नौकरीपेशा लोगों और दूसरे यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाया है.

इमरजेंसी गेट था, लेकिन जांच नहीं हुई: बस में इमरजेंसी गेट मौजूद था, लेकिन मौके पर उसकी तकनीकी कार्यशीलता की जांच नहीं की गई. सुरक्षा उपकरणों और बस के अंदर किए गए बदलावों को लेकर चालक और परिचालक से सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कैमरे पर जवाब देने से परहेज किया. ऐसे में सवाल उठता है कि यात्रियों को लेटकर सफर कराने की सुविधा तो बढ़ गई, लेकिन आपात स्थिति में उनके बाहर निकलने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है. खासकर रात के सफर में जब ज्यादातर यात्री सो रहे होते हैं, तब यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है.

सोते रह गए लोग और जल गई बस. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्लीपर में सुविधा बढ़ी तो सुरक्षा कितनी बढ़ी: सामान्य बस में यात्री सीट पर बैठा होता है, जबकि स्लीपर बस में यात्री लेटा रहता है और सफर के दौरान बड़ी संख्या में लोग सो रहे होते हैं. ऊपर और नीचे बने स्लीपरों के बीच रास्ता सीमित रहता है और यात्रियों का सामान भी आसपास रखा होता है. आग या धुएं की स्थिति में यात्री को पहले नींद से जागना, स्थिति समझना और फिर बाहर निकलने का रास्ता तलाशना पड़ता है. ऐसे में कुछ सवाल सीधे बस की बनावट और अंदर की व्यवस्था से जुड़े हैं.

इमरजेंसी में कितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं यात्री: क्या इमरजेंसी गेट आसानी से खुलता है. क्या सेफ्टी हैमर अपनी जगह मौजूद है. क्या फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है और काम करने की स्थिति में है. क्या स्लीपरों के बीच इतना रास्ता है कि धुआं भरने की स्थिति में यात्री तेजी से बाहर निकल सकें.

61 चालान के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही थी मौत की बस. (Video Credit: ETV Bharat)

क्षमता और मॉडिफिकेशन की जांच भी जरूरी: क्या बस में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जा रहा है. स्लीपर बनाने के लिए किए गए बदलावों के बाद बस की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा तकनीकी जांच होती है या नहीं. सामान्य सीटिंग व्यवस्था को बदलकर बर्थ बनाने से बस का अंदरूनी लेआउट बदल जाता है. इससे सीटों की संख्या, यात्रियों की क्षमता, गलियारे और आपातकालीन निकास की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.

मॉडिफिकेशन के बाद कौन करता है सुरक्षा की जांच: ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बस को स्लीपर स्वरूप देने के बाद उसके अंदर किए गए बदलावों की तकनीकी जांच किस स्तर पर होती है. सिर्फ फिटनेस प्रमाणपत्र होना एक पहलू है, लेकिन आपात स्थिति में यात्रियों के बाहर निकलने के रास्ते वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हैं या नहीं, यह भी सुरक्षा का अहम हिस्सा है. स्लीपर बसों में क्षमता और निकासी व्यवस्था की जांच यात्रियों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी है. इसलिए बस की फिटनेस के साथ उसके अंदर किए गए बदलावों की स्थिति भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

ARTO बोले- फायर एक्सटिंग्विशर और सेफ्टी हैमर जरूरी: हमीरपुर के एआरटीओ प्रवीण कुमार के अनुसार जिले में आठ डबल डेकर बसें पंजीकृत हैं और इनके पास ऑल इंडिया परमिट हैं. उनके अनुसार बसों की फिटनेस अधिकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से कराई जाती है. उन्होंने बताया कि बस में आगे और पीछे फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी गेट और सेफ्टी हैमर जैसे सुरक्षा उपकरण होने चाहिए. सड़क पर जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर चालान की कार्रवाई की जाती है और संबंधित पंजीयन प्राधिकारी को सूचना दी जाती है.

डबल डेकर स्लीपर बसों की सुरक्षा की पड़ताल. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्षमता से अधिक यात्री मिले तो कार्रवाई: एआरटीओ के अनुसार स्लीपर बसों में निर्धारित क्षमता का पालन जरूरी है. क्षमता से अधिक यात्री मिलने पर कार्रवाई का प्रावधान है. फिटनेस जांच में सीटों की संख्या, रिफ्लेक्टर समेत निर्धारित मानकों को देखा जाता है. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद डबल डेकर बसों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभियान चलाया जाएगा.

हादसे वाली बस के रिकॉर्ड में भी कई चालान: हादसे वाली बस के रिकॉर्ड में पहले से कई यातायात और वाहन नियमों से जुड़े चालान दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. जनवरी 2024 से अगस्त 2026 के बीच बस के 61 चालान जारी हुए. इनमें 20 चालान लंबित होने और करीब 1.79 लाख रुपये की राशि का आंकड़ा सामने आया है. हालांकि चालान अपने आप आग लगने का कारण साबित नहीं करते, लेकिन वाहन के नियमों के अनुपालन और निगरानी व्यवस्था से जुड़े सवाल जरूर सामने लाते हैं.

स्लीपर बस में सोकर दिल्ली पहुंचना कितना सुरक्षित? (Photo Credit: ETV Bharat)

टिकट से लेकर बस तक कौन रखता है यात्रियों का रिकॉर्ड: स्लीपर बसों के इस नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यात्री है. वह टिकट काउंटर पर पहुंचता है, किराया देता है, एजेंट से टिकट लेता है और फिर तय जगह पर बस का इंतजार करता है. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई सवाल हैं. टिकट किसके नाम से काटा जाता है और यात्री की जानकारी कहां दर्ज होती है.

रास्ते में चढ़ने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड कहां है: जो टिकट एजेंट काटते हैं, उनका रिकॉर्ड बस संचालक तक कैसे पहुंचता है. क्या रास्ते में चढ़ने वाले यात्रियों की जानकारी पहले से यात्री सूची में होती है. बस में मौजूद वास्तविक यात्रियों की संख्या और यात्री सूची का मिलान कौन करता है. अगर अलग-अलग कस्बों में अलग-अलग एजेंट टिकट काट रहे हैं तो पूरे नेटवर्क का एकीकृत रिकॉर्ड किसके पास रहता है.

सिर्फ बस नहीं, पूरे नेटवर्क की निगरानी: यही सवाल टिकट काउंटरों की व्यवस्था को सिर्फ सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि परिवहन निगरानी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं. बुंदेलखंड में स्लीपर बसों का नेटवर्क यात्रियों की जरूरत के साथ तेजी से बढ़ा है. छोटे कस्बों से दिल्ली तक सीधे रात का सफर, स्थानीय स्तर पर टिकट की उपलब्धता और मोबाइल पर बस की लोकेशन जैसी सुविधाओं ने इसे लोकप्रिय बनाया है. लेकिन अब जांच का दायरा सिर्फ बस की फिटनेस तक सीमित रखने के बजाय पूरे संचालन तंत्र तक पहुंचाने की जरूरत महसूस हो रही है.

900 रुपये का टिकट और जान का जोखिम. (Photo Credit: ETV Bharat)

टिकट काउंटर से लेकर यात्री सूची तक जांच: टिकट काउंटर कहां हैं और किसके माध्यम से संचालित हैं. एजेंट किसके लिए काम कर रहे हैं और यात्रियों की बुकिंग का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है. परमिट की शर्तों के अनुसार यात्री सूची कैसे तैयार होती है और रास्ते में सवारियां किस व्यवस्था के तहत बस में बैठती हैं. बस में निर्धारित क्षमता का पालन कौन सुनिश्चित करता है और आपात स्थिति में यात्रियों की निकासी व्यवस्था वास्तव में कितनी प्रभावी है.

सवाल किसी एक बस तक सीमित नहीं: ये सवाल किसी एक बस से जुड़े नहीं हैं. ये उस पूरे नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसके सहारे बुंदेलखंड के हजारों लोग हर रात दिल्ली का सफर करते हैं. यात्रियों के लिए टिकट और बस की लोकेशन की सुविधा जरूरी है, लेकिन उसी के साथ यह भी जरूरी है कि यात्री का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहे. साथ ही बस में निर्धारित क्षमता, सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन निकास व्यवस्था भी प्रभावी स्थिति में हो.

सुविधा जरूरी, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही अहम: ट्रेन में बर्थ न मिलने पर बस मिल जाती है. बस बड़े शहर के बजाय कस्बे के नजदीक मिलती है, एजेंट टिकट दे देता है और मोबाइल पर बस की लोकेशन भी मिल जाती है. रातभर सफर के बाद सुबह दिल्ली-एनसीआर पहुंचने की सुविधा ही स्लीपर बसों की मांग बढ़ा रही है. लेकिन सुविधा के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है.

900 से 1200 रुपये किराया, रास्ते में सवारियां और सीमित रास्ते: स्लीपर बसों की सुरक्षा पर बड़े सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच का दायरा सिर्फ कागजों तक न रहे: स्लीपर बसों की जांच सिर्फ बॉडी, टायर, फिटनेस और कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. टिकट काउंटर से लेकर यात्री सूची, रास्ते में सवारी बैठाने, बस के अंदर किए गए मोडिफिकेशन, अग्निशमन उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट तक पूरी व्यवस्था की जांच जरूरी है. क्योंकि यात्री के लिए टिकट सिर्फ दिल्ली पहुंचने का साधन है, लेकिन परिवहन व्यवस्था के लिए वही टिकट इस बात का रिकॉर्ड भी हो सकता है कि बस में कौन सवार है और कहां से सवार हुआ है. इसी रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यात्री को सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए.

रात का सफर तभी पूरा, जब यात्री सुरक्षित पहुंचे: रात में स्लीपर मिलना सुविधा है. मोबाइल पर बस की लोकेशन मिलना भी सुविधा है. लेकिन सुरक्षित होकर सुबह मंजिल तक पहुंचना उससे भी बड़ी जरूरत है. ग्रेटर नोएडा हादसे के बाद स्लीपर बसों के पूरे नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के जवाब अब जांच और कार्रवाई से ही सामने आ सकते हैं.

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