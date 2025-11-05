यात्रियों को राहत: स्लीपर बस मालिकों ने हड़ताल समाप्त की, आज से चलेंगी बसें
बस मालिकों ने सरकार से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म की. आज से बसें चलेंगी. बसों में अग्निशमन, आपात दरवाजा, हैमर अनिवार्य.
Published : November 5, 2025 at 6:51 AM IST
जोधपुर: राज्य सरकार के साथ सफल वार्ता के बाद आल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है. एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष जफर खान ने बताया कि सरकार के साथ चार प्रमुख शर्तों पर समझौता हुआ है, जिसके तहत मंगलवार से ही बसों की बुकिंग शुरू कर दी गई है. आज से सभी गाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगेंगी.
जफर खान ने कहा कि सरकार और बस मालिकों की विशेष बैठक में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन बिंदुओं पर सहमति बनी है.
- बस में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र हर समय उपलब्ध रहेंगे.
- बसों में आपातकालीन दरवाजे अनिवार्य होंगे.
- बस में अचानक आग लगने की स्थिति में यात्रियों द्वारा कांच तोड़कर बाहर निकलने के लिए हथौड़ा (हैमर) पर्याप्त मात्रा में रखना अनिवार्य होगा.
- बस की छतों पर लगे लगेज कैरियर तुरंत प्रभाव से हटाए जाएंगे.
- सरकार द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइंस का सभी बस मालिकों को सख्ती से पालन करना होगा.
30 अक्टूबर से जारी थी हड़ताल: एसोसिएशन ने हड़ताल के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया और भविष्य में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया. जैसलमेर बस हादसे के बाद सरकार की कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 30 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी, जिससे पिछले छह दिनों से यात्री बुरी तरह परेशान हो रहे थे. समझौते के बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी.