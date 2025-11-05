ETV Bharat / state

यात्रियों को राहत: स्लीपर बस मालिकों ने हड़ताल समाप्त की, आज से चलेंगी बसें

बस मालिकों ने हड़ताल खत्म की ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राज्य सरकार के साथ सफल वार्ता के बाद आल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है. एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष जफर खान ने बताया कि सरकार के साथ चार प्रमुख शर्तों पर समझौता हुआ है, जिसके तहत मंगलवार से ही बसों की बुकिंग शुरू कर दी गई है. आज से सभी गाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगेंगी. जफर खान ने कहा कि सरकार और बस मालिकों की विशेष बैठक में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन बिंदुओं पर सहमति बनी है.