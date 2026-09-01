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चलती बस में छात्रा से दरिंदगी: कानपुर देहात के आरोपी चालक के घर पसरा सन्नाटा, परिजनों ने लगाया साजिश का आरोप

चलती बस में छात्रा से दरिंदगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात/ फिरोजाबाद: दिल्ली में चलती हुई स्लीपर बस में मैनपुरी की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंग रैप के मामले में घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कानपुर नगर और देहात के रहने वाले बताए गया है. गैंग रैप का आरोपी चालक कानपुर देहात के डेरापुर और परिचालक कानपुर नगर के घाटमपुर का रहने वाला बताया गया है. दरिंदगी का फिरोजाबाद कनेक्शन!: जिस गाड़ी में यह वारदात हुई वह गाड़ी फिरोजाबाद जनपद के सहायक संभागीय कार्यालय में रजिस्टर्ड है और उसका नंबर UP 83 ET 3789 है जो कि अनिल जादौन निवासी रपुरा रोड थाना उत्तर, इसके मालिक हैं. यह बस स्लीपर बस है और 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी. 2025 इस गाड़ी का मॉडल है. पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को उपलब्ध करा दी है. दरिंदगी का फिरोजाबाद कनेक्शन! (Video Credit: ETV Bharat) अधिकारियों का गोलमोल जवाब: ईटीवी भारत की टीम इस मामले की जानकारी लेने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के दफ्तर पहुंची. दफ्तर में मौजूद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रेम सिंह से इस बारे में जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि वह आज ही सेवानिवृत्त हुए है. इस मामले की डिटेल दूसरे अधिकारी गौरी शंकर ठाकुर देंगे लेकिन गौरीशंकर दफ्तर में मौजूद नहीं मिले.हमारे ज्यादा कहने पर एआरटीओ प्रेम सिंह ने एक बाबू को गाड़ी का नंबर और मालिक का नाम बताने को कहा.