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चलती बस में छात्रा से दरिंदगी: कानपुर देहात के आरोपी चालक के घर पसरा सन्नाटा, परिजनों ने लगाया साजिश का आरोप

'परिचालक की झूठी गवाही का शिकार हुआ बेटा'

चलती बस में छात्रा से दरिंदगी
चलती बस में छात्रा से दरिंदगी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 8:42 AM IST

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कानपुर देहात/ फिरोजाबाद: दिल्ली में चलती हुई स्लीपर बस में मैनपुरी की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंग रैप के मामले में घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कानपुर नगर और देहात के रहने वाले बताए गया है. गैंग रैप का आरोपी चालक कानपुर देहात के डेरापुर और परिचालक कानपुर नगर के घाटमपुर का रहने वाला बताया गया है.

दरिंदगी का फिरोजाबाद कनेक्शन!: जिस गाड़ी में यह वारदात हुई वह गाड़ी फिरोजाबाद जनपद के सहायक संभागीय कार्यालय में रजिस्टर्ड है और उसका नंबर UP 83 ET 3789 है जो कि अनिल जादौन निवासी रपुरा रोड थाना उत्तर, इसके मालिक हैं. यह बस स्लीपर बस है और 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी. 2025 इस गाड़ी का मॉडल है. पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को उपलब्ध करा दी है.

दरिंदगी का फिरोजाबाद कनेक्शन! (Video Credit: ETV Bharat)

अधिकारियों का गोलमोल जवाब: ईटीवी भारत की टीम इस मामले की जानकारी लेने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के दफ्तर पहुंची. दफ्तर में मौजूद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रेम सिंह से इस बारे में जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि वह आज ही सेवानिवृत्त हुए है. इस मामले की डिटेल दूसरे अधिकारी गौरी शंकर ठाकुर देंगे लेकिन गौरीशंकर दफ्तर में मौजूद नहीं मिले.हमारे ज्यादा कहने पर एआरटीओ प्रेम सिंह ने एक बाबू को गाड़ी का नंबर और मालिक का नाम बताने को कहा.

साजिश का आरोप: घटना के बाद से परिवार के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है. हालांकि चालक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि परिचालक द्वारा उसके बेटे को झूठी गवाही देकर फंसाया गया है.

बेटा करीब 15 साल से बस चला रहा है.आज तक उसकी गांव में किसी ने न शिकायत की न ही बस पर रहने के दौरान शिकायत मिली.उसके साथ परिचालक संदीप कब से काम कर रहा है. यह उसे जानकारी नहीं है.संदीप ने गलत बयान देकर उसके बेटे को फंसाया है.- श्याममूर्ति, कुलदीप की मां

आरोपियों की गिरफ्तारी: जब घटना पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने डेरापुर गांव लाड़पुर पैड़ के रहने वाले बस चालक कुलदीप और कानपुर नगर के घाटमपुर के रहने वाले परिचालक संदीप को गिरफ्तार किया था. वही कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसर गया है.

निष्पक्ष जांच की मांग: कुलदीप की पत्नी अर्चना ने बताया कि पति 2017 से कालपी जालौन से दिल्ली तक ट्रेवलर बस चला कर एक बेटा और एक बेटी का भरण पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं. वह 4 अगस्त की सुबह घर से दिल्ली बस ले जाने के लिए निकले थे.पति ने अगले दिन फोन कर बताया था कि वह परिचालक की वजह से गलत फंस गए हैं. उसे नहीं मालूम इस दिन रात में क्या हुआ,लेकिन उसे पता है कि उसका पति निर्दोष है.परिजन ने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में एक और निर्भया कांड: चलती बस में मैनपुरी की 11वीं की छात्रा से गैंगरेप; 2 आरोपी गिरफ्तार

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