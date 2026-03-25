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दिल्ली में पलटी जयपुर से गई प्राइवेट बस, दो यात्रियों की मौत, 24 लोग घायल

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात करीब 1:00 बजे दिल्ली पहुंचने पर करोलबाग इलाके में झंडेवालान हनुमान मंदिर के पास मेट्रो लाइन के नीचे से गुजर रही स्लीपर बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई. बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे के वक्त बस में 25 लोग सवार थे.

जयपुर: राजस्थान की डबल डेकर प्राइवेट बस मंगलवार रात दिल्ली के करोलबाग इलाके में पलट गई. बस में सवार सभी 25 यात्री घायल हो गए.इनमें दो गंभीर घायलों ने दम तोड़ दिया. प्रथम दृष्टया चालक की लापरवाही या तेज रफ्तार की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस बस में तकनीकी खराबी समेत विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. बस जयपुर से सवारियां लेकर दिल्ली गई थी.

ड्राइवर भी घायल: करोलबाग एसएचओ अजमल खान मय जाप्ते मौके पर पहुंचे. पलटी बस में यात्री फंसे थे. यात्रियों में चीख-पुकार मच रही थी. पुलिस ने बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. एंबुलेंस की सहायता से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. दो यात्री गंभीर रूप से घायल थे, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया. एक मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी शाहबाज आलम के रूप में हुई, जबकि दूसरे की पहचान के प्रयास जारी है. बस का ड्राइवर भी घायल है.

हादसे की जांच: बस के पलटने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया चालक की लापरवाही या तेज रफ्तार की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. बस ड्राइवर घायल है, उससे पूछताछ की जाएगी. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. फुटेज से दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाया जाएगा. गनीमत रही कि हादसे के वक्त रात होने से सड़क पर आवाजाही कम थी और घटनास्थल के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी.

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