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आगरा में रेलवे गेज में घुसी स्लीपर बस, यात्रियों में मची चीख-पुकार

आगरा: खेरिया पुल पर रेलवे के लगाए हाईट गेज में मंगलवार देर रात सवारियों से बरी स्लीपर बस ने टक्कर मारी. स्लीपर बस तेज रफ्तार से हाईट गेज से टकराई तो बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे सवारियों में चीख पुकार मच गई. केबिन में चालक फंस गया और घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्लीपर बस में फंसे 40 से अधिक सवारियों सकुशल बाहर निकाली.



बता दें कि हादसा मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे हुआ. जब ईदगाह डिपो की ओर से जयपुर जा रही थी. स्लीपर बस में 40 से अधिक सवारी थीं. जब स्लीपर बस खेरिया पुल पर पहुंची तो बस की गति पुल की वजह से अधिक थी. बस का चालक पुल पर लगाए गए हाईट गेज की ऊंचाई अंदाजा नहीं लगा पाया, जिससे तेज गति से बस हाईट गेज और साइन बोर्ड में जा घुसी.

टक्कर से तेज आवाज हुई, जिसमें बस का आगे का हिस्सा हाईट गेज में टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया. हाईट गेज और साइन बोर्ड भी गिर गए. केबिन में चालक फंस गया. आगे के शीशे चकनाचूर हो गए. बस में चीख पुकार मच गई. यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर जमा हो गए. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.



एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से करीब आधा घंटे प्रयास करके यात्रियों को बस से सकुशल बाहर निकाला. गनीमत रही कि कोई यात्री गंभीर घायल नहीं हुआ. बस का चालक घायल हुआ था. उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

हादसे में हाईट गेज और साइन बोर्ड की वजह से स्लीपर बस का ऊपरी हिस्सा गिरा तो बस क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत यह रही कि उस समय कोई दूसरा वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था अन्यथा बडा हादसा होता. पुलिस ने एक घंटे में मशक्कत करके क्रेन से बस, हाईट गेज और साइन बोर्ड का हटाकर यातायात सुचारू किया.