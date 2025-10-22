ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस बनी आग का गोला; दिल्ली से 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर जा रही थी

स्लीपर बस बनी आग का गोला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : मैगलगंज इलाके में एक स्लीपर बस आग का गोला बन गई. बस दिल्ली से सीतापुर जा रही थी. बस मेंं करीब 50 यात्री सवार थे. घटना के दौरान बस खड़ी थी. यात्री एक होटल में चाय-नाश्ता कर रहे थे. इससे सभी बच गए. हालांकि उनके सामान जलकर राख हो गए. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा ने बताया कि मोहम्मदी यूनिट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना मैगलगंज कस्बे के मुख्य बाजार के पास बुधवार की तड़के हुई. वहीं बस चालक का कहना है कि इंजन पहले से ओवरहीट हो रहा था. संभावना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. स्लीपर बस में आग लगने से अफरातफरी. (Video Credit; ETV Bharat) होटल के पास रुकी थी बस : दिल्ली से एक प्राइवेट स्लीपर बस (UP 15 HT 8175) करीब 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर के लिए निकली थी. बुधवार की तड़के बस लखीमपुर खीरी पहुंची. यहां चालक ने यात्रियों के जलपान के लिए मैगलगंज बाजार में स्थित एक होटल के पास बस रोक दी. सभी यात्री नीचे उतरकर चाय-नाश्ता कर रहे थे. इस बीच बस के इंजन से धुआं उठने लगा.