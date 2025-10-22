लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस बनी आग का गोला; दिल्ली से 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर जा रही थी
होटल के पास रुकी थी बस, चाय-नाश्ता करने के लिए उतरे थे सभी यात्री, चालक बोला- हीट हो रहा था इंजन.
Published : October 22, 2025 at 3:56 PM IST
लखीमपुर खीरी : मैगलगंज इलाके में एक स्लीपर बस आग का गोला बन गई. बस दिल्ली से सीतापुर जा रही थी. बस मेंं करीब 50 यात्री सवार थे. घटना के दौरान बस खड़ी थी. यात्री एक होटल में चाय-नाश्ता कर रहे थे. इससे सभी बच गए. हालांकि उनके सामान जलकर राख हो गए. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा ने बताया कि मोहम्मदी यूनिट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना मैगलगंज कस्बे के मुख्य बाजार के पास बुधवार की तड़के हुई. वहीं बस चालक का कहना है कि इंजन पहले से ओवरहीट हो रहा था. संभावना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी.
होटल के पास रुकी थी बस : दिल्ली से एक प्राइवेट स्लीपर बस (UP 15 HT 8175) करीब 50 यात्रियों को लेकर सीतापुर के लिए निकली थी. बुधवार की तड़के बस लखीमपुर खीरी पहुंची. यहां चालक ने यात्रियों के जलपान के लिए मैगलगंज बाजार में स्थित एक होटल के पास बस रोक दी. सभी यात्री नीचे उतरकर चाय-नाश्ता कर रहे थे. इस बीच बस के इंजन से धुआं उठने लगा.
व्यापारियों-राहगीरों ने मचाया शोर : इसके बाद बस के निचले हिस्से में आग भड़क उठी. व्यापारियों और राहगीरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. स्थानीय लोग बाल्टी में पानी लेकर दौड़े लेकिन तब तक बस आग का गोला बन चुकी थी. घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी.
यात्रियों के सभी सामान जले : आग से बस में रखा यात्रियों का सामान, मोबाइल फोन, बैग, नकदी और अन्य कीमती चीजें जलकर राख हो गईं. हादसे के बाद यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कराकर सीतापुर भेजा गया. वहीं व्यापारियों और राहगीरों ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जिले में डग्गामार और ओवरलोड वाहनों का संचालन खुलेआम हो रहा है. इनकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं. इसके बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है.
लोगों का कहना है कि ये हादसा अगर चलती बस में हुआ होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी. वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय ने बताया कि पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में इंजन ओवरहीटिंग और वायरिंग फॉल्ट को आग लगने का कारण माना जा रहा है.
