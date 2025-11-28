ETV Bharat / state

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे में 2 की मौत, 12 से अधिक यात्री घायल

कोटा के कैथून क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. इस हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई.

हादसे में क्षतिग्रस्त बस (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 9:24 AM IST

3 Min Read
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे कैथून थाना क्षेत्र के अरंडखेड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से इंदौर जा रही एक निजी स्लीपर कोच बस की किसी अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बस के दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों में एक-दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

एएसपी राम कल्याण मीणा ने बताया कि बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे. सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें ज्यादातर को फ्रैक्चर और सामान्य चोटें आई हैं, जबकि दो की हेड इंजरी के कारण हालत गंभीर है. मृतक ड्राइवरों की पहचान कोटा जिले के मंडाना निवासी गिर्राज रैबारी और बोरखेड़ा निवासी श्याम सुंदर सेन के रूप में हुई है. दोनों ही बस के चालक थे.

दोनों ड्राइवर की मौत: हादसे के समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ड्राइवर अपनी सीट पर ही फंस गया, जबकि केबिन में सो रहा दूसरा ड्राइवर कांच टूटने के बाद सड़क पर जा गिरा और बस के आगे के टायर की चपेट में आ गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसा संभवतः ओवरटेक करने के दौरान हुआ. टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही कोटा ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा, थाना प्रभारी संदीप शर्मा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा. घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल पहुंचाया गया. यात्रियों ने बस के शीशे तोड़कर और इमरजेंसी गेट से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है. एक्सप्रेसवे पर यातायात कुछ देर बाधित रहा, बाद में बहाल कर दिया गया.

दिल्ली, एमपी व हरियाणा निवासी हैं घायल: एएसपी राम कल्याण मीणा ने बताया कि इस दुर्घटना में मां बेटे और दंपती सहित कई लोग घायल हुए हैं. इनमें एक ही परिवार के मेरठ निवासी 53 वर्षीय अनीता रस्तोगी उनके 27 वर्षीय बेटे सौरव रस्तोगी और 25 वर्षीय गौरव रस्तोगी शामिल हैं. इसके अलावा दो दंपती मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी 37 वर्षीय अविनाश जाटव व उनकी 32 वर्षीय पत्नी प्रियंका जाटव हैं और नई दिल्ली निवासी 50 वर्षीय किशन जैन व 48 वर्षीय उनकी पत्नी सरोज जैन शामिल हैं, जबकि अन्य घायलों में हरियाणा के सोनीपत निवासी 40 वर्षीय अजीत सिंह, फरीदाबाद के मोहित कक्कड़, नई दिल्ली निवासी 30 वर्षीय चांदनी, मध्य प्रदेश उज्जैन निवासी 28 वर्षीय देवेंद्र बघेल व बस का खलासी 20 वर्षीय विक्की बंजारा शामिल है.

