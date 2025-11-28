ETV Bharat / state

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे में 2 की मौत, 12 से अधिक यात्री घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त बस ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे कैथून थाना क्षेत्र के अरंडखेड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से इंदौर जा रही एक निजी स्लीपर कोच बस की किसी अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बस के दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. घायलों में एक-दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. एएसपी राम कल्याण मीणा ने बताया कि बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे. सभी घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें ज्यादातर को फ्रैक्चर और सामान्य चोटें आई हैं, जबकि दो की हेड इंजरी के कारण हालत गंभीर है. मृतक ड्राइवरों की पहचान कोटा जिले के मंडाना निवासी गिर्राज रैबारी और बोरखेड़ा निवासी श्याम सुंदर सेन के रूप में हुई है. दोनों ही बस के चालक थे. इसे भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार वोल्वो बस , एक की मौत, 31 घायल दोनों ड्राइवर की मौत: हादसे के समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ड्राइवर अपनी सीट पर ही फंस गया, जबकि केबिन में सो रहा दूसरा ड्राइवर कांच टूटने के बाद सड़क पर जा गिरा और बस के आगे के टायर की चपेट में आ गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसा संभवतः ओवरटेक करने के दौरान हुआ. टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.