ETV Bharat / state

झांसी-कानपुर हाइवे पर हादसा, 2 की मौत, 15 घायल; बेकाबू बस पहले से खड़े ट्रक में भिड़ी

झांसी: जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारीछा पावर प्लांट के सामने तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में 3 लोग गंभीर घायल है, जबिक 10 से ज्यादा लोगों को भी चोटें आई हैं.

घटना झांसी-कानपुर हाईवे पर बुधवार सुबह की है. स्लीपर बस सवारियों को लेकर प्रयागराज से विदिशा की तरफ जा रही थी. पारीछा पावर प्लांट के पास एक ट्रक का ब्रेक डाउन हो गया था, ट्रक वहां खड़ा था. संभवत: बस के ड्राइवर को नींद आ गई और वह बस सीधे ट्रक में पीछे से टकरा गई.

सीओ सदर प्रिया सिंह ने बताया कि हादसे में बस चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 यात्री घायल हो गए हैं. सभी को मेडिकल कालेज भेजा गया है. उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक स्टेयरिंग में बुरी तरह फंस गया था.