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झांसी-कानपुर हाइवे पर हादसा, 2 की मौत, 15 घायल; बेकाबू बस पहले से खड़े ट्रक में भिड़ी

घटना झांसी-कानपुर हाईवे पर बुधवार सुबह की है. स्लीपर बस सवारियों को लेकर प्रयागराज से विदिशा की तरफ जा रही थी.

झांसी-कानपुर हाइवे पर हादसा, 2 की मौत, 15 घायल.
झांसी-कानपुर हाइवे पर हादसा, 2 की मौत, 15 घायल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 2:22 PM IST

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झांसी: जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारीछा पावर प्लांट के सामने तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में 3 लोग गंभीर घायल है, जबिक 10 से ज्यादा लोगों को भी चोटें आई हैं.

घटना झांसी-कानपुर हाईवे पर बुधवार सुबह की है. स्लीपर बस सवारियों को लेकर प्रयागराज से विदिशा की तरफ जा रही थी. पारीछा पावर प्लांट के पास एक ट्रक का ब्रेक डाउन हो गया था, ट्रक वहां खड़ा था. संभवत: बस के ड्राइवर को नींद आ गई और वह बस सीधे ट्रक में पीछे से टकरा गई.

सीओ सदर प्रिया सिंह ने बताया कि हादसे में बस चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 यात्री घायल हो गए हैं. सभी को मेडिकल कालेज भेजा गया है. उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक स्टेयरिंग में बुरी तरह फंस गया था.

पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. हादसे में एक अन्य यात्री की भी मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ागांव पुलिस और कई एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं. सभी घायलों को तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

बताया जा रहा है कि बस में सवार अधिकांश यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जो प्रयागराज में गंगा नदी में अपने परिजनों की अस्थियां प्रवाहित करके वापस विदिशा लौट रहे थे.

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