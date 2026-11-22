जिला प्रमुख चुनाव से पहले गरमाई सियासत, गहलोत बोले- पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रही भाजपा सरकार
जिला प्रमुख चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है. अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर पुलिस-प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं.
Published : November 22, 2026 at 3:17 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनावों के नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों को लेकर रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी पर राजनीतिक दबाव बनाने की बात कही है.
गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायती राज चुनावों में करारी हार के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा है और जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है. इसके बावजूद कई क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि भाजपा सरकार पुलिस-प्रशासन पर दबाव बनाकर नगरीय निकाय चुनावों की तरह दादागिरी से बोर्ड बनाना चाहती है. यह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है.
भाजपा सरकार ने पंचायती राज चुनावों में करारी हार के बाद भी सबक नहीं सीखा है। जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। इसके बावजूद कई क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि भाजपा सरकार पुलिस-प्रशासन पर दबाव बनाकर नगरीय निकाय चुनावों की तरह दादागिरी से बोर्ड बनाना चाहती है। यह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसी घटनाओं की लगातार निगरानी कर रही है। जनता ने जनमत कांग्रेस पार्टी को दिया है। यदि राजनीतिक दबाव में कांग्रेस के लोगों पर अनुचित कार्रवाई की गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह निष्पक्ष रहकर जनादेश का सम्मान करे। पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी राजनीतिक दबाव में कोई अनुचित कार्रवाई न हो।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 22, 2026
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जनता ने कांग्रेस को दिया है जनादेश: गहलोत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसी घटनाओं की लगातार निगरानी कर रही है. जनता ने अपना जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है. यदि राजनीतिक दबाव में कांग्रेस के लोगों पर अनुचित कार्रवाई की गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा.
डीजीपी और मुख्य सचिव को दी नसीहत: पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई. उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव से मांग की कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी राजनीतिक दबाव में कोई अनुचित कार्रवाई न हो. गहलोत ने साफ संदेश दिया कि चुनाव में जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए और प्रशासन को किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करना चाहिए.
25 नवंबर पर टिकी सियासी निगाहें: दरअसल, पंचायत और जिला परिषद चुनावों के परिणाम आने के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दोनों दल अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने और जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाने के लिए रणनीति बना रहे हैं. अब देखना होगा कि 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला किस मोड़ पर पहुंचता है.
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