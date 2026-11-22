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जिला प्रमुख चुनाव से पहले गरमाई सियासत, गहलोत बोले- पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रही भाजपा सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनावों के नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों को लेकर रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी पर राजनीतिक दबाव बनाने की बात कही है.

गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायती राज चुनावों में करारी हार के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा है और जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है. इसके बावजूद कई क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि भाजपा सरकार पुलिस-प्रशासन पर दबाव बनाकर नगरीय निकाय चुनावों की तरह दादागिरी से बोर्ड बनाना चाहती है. यह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है.