जशपुर के मयाली–बगीचा में CM ने 10 करोड़ की विकास परियोजना का भूमिपूजन किया, एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लिया आनंद

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मयाली–बगीचा को पर्यटन सौगात मिली. मयाली नेचर कैंप में CM ने भूमिपूजन किया और एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते दिखे.

Mayali Bagicha Tourism Project
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मयाली–बगीचा को पर्यटन सौगात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
जशपुर: जिले के पर्यटन विकास की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मयाली–बगीचा पर्यटन विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में विधिवत भूमिपूजन किया. इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना का उद्देश्य मयाली, विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव पर्वत और बगीचा स्थित कैलाश गुफा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है.

मयाली नेचर कैंप में CM ने भूमिपूजन किया और एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते दिखे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वैश्यविक पर्यटन केंद्र में मयाली बनाएगा पहचान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह परियोजना जशपुर जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने बताया कि मधेश्वर महादेव के कारण मयाली पहले से ही प्रसिद्ध है और अब यह क्षेत्र इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मयाली वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा.

Mayali Bagicha Tourism Project
मयाली नेचर कैंप में CM एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते दिखे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

होम-स्टे, रिसोर्ट और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा

परियोजना के तहत मयाली क्षेत्र में 5 पर्यटक कॉटेज, पर्यटक रिसोर्ट, कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन हॉल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, भव्य प्रवेश द्वार और बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा. इसके साथ ही आधुनिक टॉयलेट, पाथवे और लैंडस्केपिंग का भी निर्माण किया जाएगा. मयाली डेम के पास बनने वाले रिसोर्ट और स्किल सेंटर से स्थानीय युवाओं को टूर गाइड, होटल सेवा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हस्तशिल्प और डिजिटल बुकिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा.

प्रकृति आधारित पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करती हैं. मयाली–बगीचा परियोजना के पूरा होने से जशपुर जिला पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान के नए आयाम स्थापित करेगा- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

Mayali Bagicha Tourism Project
याली नेचर कैंप में CM ने भूमिपूजन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

होम-स्टे नीति से ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की होम-स्टे नीति के माध्यम से ग्रामीण परिवार अपने घरों को होम-स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे. इससे स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा. साथ ही पर्यटकों को आदिवासी संस्कृति और ग्रामीण जीवनशैली को जानने का मौका मिलेगा.

Mayali Bagicha Tourism Project
मयाली नेचर कैंप में CM एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते दिखे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को मजबूती

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मधेश्वर शिव मंदिर क्षेत्र में प्रवेश द्वार, स्वच्छ टॉयलेट, सौंदर्यीकरण और लैंडस्केपिंग, आसान आवागमन के लिए पाथवे बनेगा.

इसी तरह कैलाश गुफा (बगीचा) क्षेत्र में प्रवेश द्वार, टॉयलेट और पिकनिक स्पॉट, रेस्टिंग शेड, घाट विकास, पाथवे, सीढ़ी और रेलिंग का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा.

Mayali Bagicha Tourism Project
मुख्यमंत्री ने खेला बॉक्स क्रिकेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मयाली नेचर कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने 10 रुपये का प्रवेश शुल्क देकर नियमों के पालन का संदेश दिया. कई एडवेंचर गेम्स की शुरुआत की-

  • एटीवी स्पोर्ट्स बाइक
  • बैलून शूटिंग
  • आर्चरी शूटिंग
  • माउंटेन साइक्लिंग
  • वॉल क्लाइंबिंग
Mayali Bagicha Tourism Project
मयाली–बगीचा पर्यटन विकास परियोजना कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री ने खेला बॉक्स क्रिकेट

मुख्यमंत्री बॉक्स क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए. इसके बाद उन्होंने नेचर कैंप स्थित कैक्टस गार्डन का अवलोकन किया, जहां वनमंडलाधिकारी शशि कुमार ने कैक्टस के औषधीय महत्व की जानकारी दी.

संपादक की पसंद

