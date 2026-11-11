जयपुर में सरेराह वारदात: बदमाशों ने गाड़ी रोककर जोबनेर के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या की
करधनी इलाके में आपसी रंजिश के चलते कैंपर सवार बदमाशों ने जोबनेर के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की गाड़ी रोककर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.
Published : November 11, 2026 at 11:01 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बदमाशों के बीच गैंगवॉर की घटना सामने आई है. आपसी रंजिश के चलते कैंपर में आए बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. बदमाशों ने लाठियों और डंडों से पीटकर और धारदार हथियार से हमला कर जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या कर दी और मौके से भाग खड़े हुए. यह घटना करधनी थाना इलाके में स्थित जगदंबा नगर की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर लाठी और डंडों से वार करते नजर आ रहे हैं. इस घटना की जानकारी मिलने पर करधनी थाना पुलिस और जयपुर पश्चिम डीएसटी की टीम मौके पर पहुंची. हमलावरों की तलाश में आसपास के इलाकों में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है.
फॉर्च्यूनर को कैंपर से टक्कर मारकर रोका और हमला: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि करधनी थाना इलाके के जगदंबा नगर में फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे विजय बाजिया पर कैंपर में आए बदमाशों ने हमला कर दिया. उन्होंने अपनी कैंपर से आगे चल रही फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी और गाड़ी में बैठे विजय बाजिया पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस घटना में विजय बाजिया की मौत हो गई. वह जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस ने शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
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जोबनेर से जयपुर आ रहा था, रास्ते में वारदात: प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि विजय बाजिया फॉर्च्यूनर गाड़ी से जोबनेर से जयपुर की तरफ आ रहा था. हमलावरों के भी जोबनेर इलाके के होने की बात सामने आई है. करधनी थाना इलाके के जगदंबा नगर में कैंपर में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोक दिया. इसके बाद विजय बाजिया पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों के भी जोबनेर इलाके के होने की बात सामने आई है. हमलावरों ने लाठी और डंडों से हमला कर विजय को मौत के घाट उतार दिया.
सरेराह वारदात से कॉलोनी में दहशत: सरेराह हुई इस वारदात से कॉलोनी में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है. एफएसएल की मदद से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. इस घटना के बाद जयपुर पश्चिम जिले के थानों को अलर्ट किया गया है. पूरे इलाके में कड़ी नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर पुलिस हमलावरों के आने-जाने का रूटचार्ट तैयार कर तकनीकी आधार पर भी बदमाशों की पहचान और उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं.
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