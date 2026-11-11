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जयपुर में सरेराह वारदात: बदमाशों ने गाड़ी रोककर जोबनेर के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या की

गाड़ी रोककर हिस्ट्रीशीटर पर हमला ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बदमाशों के बीच गैंगवॉर की घटना सामने आई है. आपसी रंजिश के चलते कैंपर में आए बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. बदमाशों ने लाठियों और डंडों से पीटकर और धारदार हथियार से हमला कर जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या कर दी और मौके से भाग खड़े हुए. यह घटना करधनी थाना इलाके में स्थित जगदंबा नगर की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर लाठी और डंडों से वार करते नजर आ रहे हैं. इस घटना की जानकारी मिलने पर करधनी थाना पुलिस और जयपुर पश्चिम डीएसटी की टीम मौके पर पहुंची. हमलावरों की तलाश में आसपास के इलाकों में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है.

फॉर्च्यूनर को कैंपर से टक्कर मारकर रोका और हमला: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि करधनी थाना इलाके के जगदंबा नगर में फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे विजय बाजिया पर कैंपर में आए बदमाशों ने हमला कर दिया. उन्होंने अपनी कैंपर से आगे चल रही फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी और गाड़ी में बैठे विजय बाजिया पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस घटना में विजय बाजिया की मौत हो गई. वह जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस ने शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.