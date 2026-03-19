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चंदौली में रेल रूट पर गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब; एक मजदूर घायल

चंदौली: यूपी के चंदौली के सदर थाना क्षेत्र के बनौली खुर्द गांव के पास दिल्ली हावड़ा रेल रूट के न्यू गंजख्वाजा जंक्शन के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज एक स्लैब ढलाई के दौरान गिर गया. हादसे के समय मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे. फिलहाल मौके से कार्यदाई संस्था से जुड़े सभी लोग मौके से फरार हो गए है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है.



ग्रामीण दुर्गेश का आरोप है कि रेलवे ओवरब्रिज में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. बिना किसी इंजीनियर की मौजूदगी के ही काम कराया जा रहा है. हादसे के बाद ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी मौके से फरार हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया.



पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के चलते ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है. घटना ने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का पोल खोल दिया. घटना के लिए जितना जिम्मेदार ठेकेदार है, उससे जिम्मेदार अधिकारी और कमीशन लेने वाले जनप्रतिनिधि है.



एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया निर्माणाधीन पुल का स्लैब ढलाई के दौरान गिरने की बात सामने आई है. इस दुर्घटना में एक मजदूर के घायल होने की बात बताई गई है. जबकि अन्य की स्थिति की जांच की जा रही है.

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