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भयावह मंजर याद कर सहमे लोग, बोले-'मौत को पहली बार इतने करीब से देखा', दोषी कौन?

हमीरपुर हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: बेतवा नदी पर मोराकांदर और कंडोर गांव के बीच 92 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल पर गुरुवार देर रात हुए हादसे ने छह परिवारों की जिंदगी बदल दी. तेज आंधी-तूफान के बीच निर्माणाधीन सेगमेंट और स्लैब गिरने से छह मजदूरों-गार्डों की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर घंटों तक पुल के ऊपरी हिस्से में फंसे रहे. शुक्रवार को घटनास्थल पर टूटी क्रेनें, बिखरे लोहे के ढांचे, धराशायी कंक्रीट के सेगमेंट और रोते-बिलखते परिजन इस हादसे भयावहता की गवाही दे रहे थे. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है. मौके पर मौजूद मृतकों के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं. जो मजदूर बच गए हैं, वे भी सहमे से हैं. इस हादसे ने कई सवाल छोड़े हैं, जिनके जवाब जांच होने पर सामने आएंगे. अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट... हादसे ने छोड़े कई सवाल. (Video Credit; ETV Bharat) रात 12:20 बजे के बाद सबकुछ बदला प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गुरुवार देर रात तक पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था. दिन में तेज धूप के कारण पिछले कुछ समय से रात की शिफ्ट में काम कराया जा रहा था. उसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी-तूफान शुरू हो गया. हादसे में बचे मजदूर राजेश ने बताया कि रात करीब 12:20 बजे पहले तेज हवा चली और कुछ मिनट बाद भीषण तूफान आ गया. ऊपर काम कर रहे मजदूर सुरक्षित स्थान तलाशने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में पूरा ढांचा भरभराकर नीचे गिर जाएगा. राजेश ने बताया कि ऊपर सात मजदूर काम कर रहे थे. कुछ लोग स्लैब के अंदर बने हिस्से में थे और कुछ बाहर काम कर रहे थे. अचानक जोरदार आवाज हुई और पूरा ढांचा नीचे गिर गया. कहा कि जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा.

आंधी से बचने के लिए स्लैब के नीचे गए, वहीं बन गई कब्र हमीरपुर हादसा. (Video Credit; ETV Bharat) समझ में नहीं आया कि हुआ क्या? हादसे में बचे मजदूर सुरेश कुमार ने बताया कि आंधी शुरू होते ही मजदूर इधर-उधर भागने लगे. कुछ मजदूर एक स्लैब के नीचे चले गए, जबकि कुछ दूसरे हिस्से की ओर चले गए. जिस स्लैब के नीचे वह खड़े थे, वह सुरक्षित रहा, लेकिन दूसरे हिस्से का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया. गिरता हुआ स्लैब नीचे खड़ी क्रेन पर जा गिरा. क्रेन के आसपास और नीचे मौजूद मजदूर उसकी चपेट में आ गए. कुछ ही सेकंड में वहां चीख-पुकार मच गई. बताया कि तेज आंधी और बारिश के कारण शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है? तीन मजदूरों ने मौत को मात दी हादसे के समय अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद पुल के दूसरे हिस्से पर मौजूद थे. बताते हैं कि स्लैब गिरने के बाद वे ऊपरी हिस्से में फंस गए. रात में ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. करीब 11 घंटे तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, जब सुबह लोग घटनास्थल पहुंचे तो तीन मजदूर ऊपर फंसे हुए दिखाई दे रहे थे. बाद में रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से उन्हें सुरक्षित उतारा गया. हादसे में जान गंवाने वाले लोग. (Photo Credit; ETV Bharat) टूटा दुखों का पहाड़ हादसे में छह लोगों की जान चली गई. मृतकों में बांदा जिले के चार और हमीरपुर के दो लोग शामिल हैं. मृतकों की पहचान लोकेंद्र निषाद (22) पुत्र राधेश्याम निषाद निवासी चिल्ला बांदा, कुलदीप निषाद (19) पुत्र प्रेमचंद निवासी चिल्ला बांदा, सावंत यादव उर्फ गंगाचरण (28) पुत्र सोबरन सिंह निवासी भूरागढ़ बांदा, सभाजीत उर्फ लाला (26) पुत्र नीलकंठ निवासी भूरागढ़ बांदा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी स्वासा खुर्द थाना ललपुरा तथा राजेश पाल (45) पुत्र सभापति निवासी अछपुरा शामिल हैं. इनमें से कई मजदूर परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे.