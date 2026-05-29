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भयावह मंजर याद कर सहमे लोग, बोले-'मौत को पहली बार इतने करीब से देखा', दोषी कौन?

मृतकों के परिजनों के नहीं थम रहे आंसू, हादसे के बाद पूरे इलाके में पसरा मातम.

हमीरपुर हादसा.
हमीरपुर हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 6:18 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 6:32 PM IST

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हमीरपुर: बेतवा नदी पर मोराकांदर और कंडोर गांव के बीच 92 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल पर गुरुवार देर रात हुए हादसे ने छह परिवारों की जिंदगी बदल दी. तेज आंधी-तूफान के बीच निर्माणाधीन सेगमेंट और स्लैब गिरने से छह मजदूरों-गार्डों की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर घंटों तक पुल के ऊपरी हिस्से में फंसे रहे. शुक्रवार को घटनास्थल पर टूटी क्रेनें, बिखरे लोहे के ढांचे, धराशायी कंक्रीट के सेगमेंट और रोते-बिलखते परिजन इस हादसे भयावहता की गवाही दे रहे थे. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है. मौके पर मौजूद मृतकों के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं. जो मजदूर बच गए हैं, वे भी सहमे से हैं. इस हादसे ने कई सवाल छोड़े हैं, जिनके जवाब जांच होने पर सामने आएंगे. अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट...

हादसे ने छोड़े कई सवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

रात 12:20 बजे के बाद सबकुछ बदला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गुरुवार देर रात तक पुल पर निर्माण कार्य चल रहा था. दिन में तेज धूप के कारण पिछले कुछ समय से रात की शिफ्ट में काम कराया जा रहा था. उसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी-तूफान शुरू हो गया.

हादसे में बचे मजदूर राजेश ने बताया कि रात करीब 12:20 बजे पहले तेज हवा चली और कुछ मिनट बाद भीषण तूफान आ गया. ऊपर काम कर रहे मजदूर सुरक्षित स्थान तलाशने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में पूरा ढांचा भरभराकर नीचे गिर जाएगा. राजेश ने बताया कि ऊपर सात मजदूर काम कर रहे थे. कुछ लोग स्लैब के अंदर बने हिस्से में थे और कुछ बाहर काम कर रहे थे. अचानक जोरदार आवाज हुई और पूरा ढांचा नीचे गिर गया. कहा कि जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा.
आंधी से बचने के लिए स्लैब के नीचे गए, वहीं बन गई कब्र

हमीरपुर हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

समझ में नहीं आया कि हुआ क्या?

हादसे में बचे मजदूर सुरेश कुमार ने बताया कि आंधी शुरू होते ही मजदूर इधर-उधर भागने लगे. कुछ मजदूर एक स्लैब के नीचे चले गए, जबकि कुछ दूसरे हिस्से की ओर चले गए. जिस स्लैब के नीचे वह खड़े थे, वह सुरक्षित रहा, लेकिन दूसरे हिस्से का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया. गिरता हुआ स्लैब नीचे खड़ी क्रेन पर जा गिरा. क्रेन के आसपास और नीचे मौजूद मजदूर उसकी चपेट में आ गए. कुछ ही सेकंड में वहां चीख-पुकार मच गई. बताया कि तेज आंधी और बारिश के कारण शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है?

तीन मजदूरों ने मौत को मात दी

हादसे के समय अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद पुल के दूसरे हिस्से पर मौजूद थे. बताते हैं कि स्लैब गिरने के बाद वे ऊपरी हिस्से में फंस गए. रात में ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. करीब 11 घंटे तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, जब सुबह लोग घटनास्थल पहुंचे तो तीन मजदूर ऊपर फंसे हुए दिखाई दे रहे थे. बाद में रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से उन्हें सुरक्षित उतारा गया.

हादसे में जान गंवाने वाले लोग.
हादसे में जान गंवाने वाले लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

टूटा दुखों का पहाड़

हादसे में छह लोगों की जान चली गई. मृतकों में बांदा जिले के चार और हमीरपुर के दो लोग शामिल हैं. मृतकों की पहचान लोकेंद्र निषाद (22) पुत्र राधेश्याम निषाद निवासी चिल्ला बांदा, कुलदीप निषाद (19) पुत्र प्रेमचंद निवासी चिल्ला बांदा, सावंत यादव उर्फ गंगाचरण (28) पुत्र सोबरन सिंह निवासी भूरागढ़ बांदा, सभाजीत उर्फ लाला (26) पुत्र नीलकंठ निवासी भूरागढ़ बांदा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी स्वासा खुर्द थाना ललपुरा तथा राजेश पाल (45) पुत्र सभापति निवासी अछपुरा शामिल हैं. इनमें से कई मजदूर परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे.

बेटी को फोन पर मिली पिता की मौत की खबर

हादसे में जान गंवाने वाले राजेश पाल की बेटी शिवांशी ने बताया कि रात में पिता के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया था. पिता गार्ड की नौकरी करते थे. फोन करने वाले ने कहा कि हादसा हो गया है और तुम्हारे पापा मलबे में दब गए हैं. सुबह परिवार मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था. परिजनों का कहना है कि अब परिवार के सामने भविष्य की चिंता सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.

हादसे में जान गंवाने वाले लोग.
हादसे में जान गंवाने वाले लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

दो दिन पहले ही काम पर लौटा था गंगाचरण
मृतक सावंत यादव उर्फ गंगाचरण के चाचा रामबाबू ने बताया कि गंगाचरण कुछ समय पहले घर आया था. करीब दो दिन पहले ही ठेकेदार का फोन आने पर वह दोबारा काम पर लौटा था. रामबाबू के अनुसार, गर्मी अधिक होने के कारण दिन में काम बंद कर दिया गया था और रात में निर्माण कराया जा रहा था. अचानक आए तूफान में निर्माणाधीन ढांचा गिर गया और कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

पुल के ऊपरी हिस्से में फंसे लोगों को बचाया गया.
पुल के ऊपरी हिस्से में फंसे लोगों को बचाया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

डेढ़ लाख आबादी की उम्मीदों का पुल

बेतवा नदी पर बन रहा यह पुल क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में है. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा बनवाए जा रहे इस पुल की लंबाई 700.90 मीटर है. परियोजना की लागत करीब 92 करोड़ रुपये है. निर्माण कार्य मार्च 2024 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाना प्रस्तावित था. पुल बनने के बाद परसनी, मोराकांदर, स्वासा, कंडोर, पारा, अछपुरा, छानी, जखेला समेत दर्जनों गांवों की करीब डेढ़ लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा. बरसात के दिनों में लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ता है. पुल बनने से दूरी और समय दोनों कम होगी.

आंधी वजह या कुछ और?

यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह के मुताबिक प्रथम दृष्टया तेज आंधी-तूफान के दौरान सेगमेंट स्लैब का सपोर्ट सिस्टम प्रभावित हुआ, जिससे यह हादसा हुआ. वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना कुछ और है. ग्रामीण बीनू ने आरोप लगााय कि पुल निर्माण में मानकों का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ. हालांकि, प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे.

मृतकों-घायलों के परिजनों में कोहराम.
मृतकों-घायलों के परिजनों में कोहराम. (Photo Credit; ETV Bharat)

सहायक अभियंता निलंबित, डीपीएम पर कार्रवाई

हादसे के बाद उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन ने सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया है. वहीं डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. समिति में तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं.

घटनास्थल पर जमा भीड़.
घटनास्थल पर जमा भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

एडीजी बोले- रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी प्रयागराज ज्योति नारायण ने कहा कि पुल का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था और अंतिम चरण में स्लैब रखने का काम चल रहा था.
प्रथम दृष्टया हादसा बेहद गंभीर दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएंगे. यदि किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

हादसे से मची तबाही.
हादसे से मची तबाही. (Photo Credit; ETV Bharat)

सांसद बाबूराम निषाद ने जताया दुख

राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि यह पुल क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है, जो लंबे समय से लोगों की मांग रही है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये सहायता देने की घोषणा की है.

कांग्रेस ने भी भेजा प्रतिनिधिमंडल

हादसे के बाद कांग्रेस ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर 30 मई को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करेगा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा. पार्टी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत; परिजनों को 5-5 लाख की मदद

Last Updated : May 29, 2026 at 6:32 PM IST

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