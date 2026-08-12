IGI एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैगेज में मिला खोपड़ी जैसा अवशेष, CISF की जांच में खुलासा
पुलिस मामले की जांच कर रही है कि खोपड़ी वास्तव में किस जीव की है. व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है.
Published : August 12, 2026 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की सतर्कता से एक यात्री के हैंड बैगेज से खोपड़ी जैसा संदिग्ध अवशेष बरामद हुआ है. सुरक्षा जांच के दौरान सामने आए इस मामले के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, यात्री को दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी थी. वह प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंचा था. इसी दौरान CISF कर्मियों ने उसके हैंड बैगेज की सुरक्षा जांच की. स्क्रीनिंग के दौरान बैग के अंदर कुछ संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके बाद सामान की बारीकी से जांच की गई.
तलाशी के दौरान बैग के अंदर एक खोपड़ी बरामद हुई. सुरक्षा अधिकारियों ने जब यात्री से इस बारे में पूछताछ की तो उसने दावा किया कि यह बंदर की खोपड़ी है. हालांकि, वस्तु की प्रकृति और उसके संभावित वन्यजीव से संबंध को देखते हुए CISF ने मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद यात्री और बरामद वस्तु को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.
CISF Detects Skull Concealed in Passenger’s Hand Baggage at IGI Airport, New Delhi— CISF (@CISFHQrs) August 12, 2026
Alert CISF personnel deployed at IGI Airport, New Delhi, detected a skull concealed inside the hand baggage of a passenger during the Pre-Embarkation Security Check.
The passenger was scheduled… pic.twitter.com/BpC009joNq
पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि खोपड़ी वास्तव में किस जीव की है, इसे यात्री अपने साथ कहां से लेकर आया था और इसे रखने या ले जाने के लिए उसके पास कोई वैध अनुमति थी या नहीं.
CISF personnel at IGI Airport detected a skull concealed in the hand baggage of a passenger travelling from Delhi to Hyderabad. The passenger claimed it was a monkey skull. He was handed over to local police for legal action under the Wildlife (Protection) Act, 1972: CISF pic.twitter.com/7S3ZgBTGay— IANS (@ians_india) August 12, 2026
अधिकारियों के अनुसार, मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद अवशेष वन्यजीव कानून के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है या नहीं. इस घटना ने एक बार फिर IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान CISF जवानों की सतर्कता को सामने रखा है. संदिग्ध वस्तु की समय रहते पहचान होने से उसे विमान में ले जाने से पहले ही रोक लिया गया.
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