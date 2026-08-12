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IGI एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैगेज में मिला खोपड़ी जैसा अवशेष, CISF की जांच में खुलासा

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की सतर्कता से एक यात्री के हैंड बैगेज से खोपड़ी जैसा संदिग्ध अवशेष बरामद हुआ है. सुरक्षा जांच के दौरान सामने आए इस मामले के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, यात्री को दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी थी. वह प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंचा था. इसी दौरान CISF कर्मियों ने उसके हैंड बैगेज की सुरक्षा जांच की. स्क्रीनिंग के दौरान बैग के अंदर कुछ संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके बाद सामान की बारीकी से जांच की गई.

तलाशी के दौरान बैग के अंदर एक खोपड़ी बरामद हुई. सुरक्षा अधिकारियों ने जब यात्री से इस बारे में पूछताछ की तो उसने दावा किया कि यह बंदर की खोपड़ी है. हालांकि, वस्तु की प्रकृति और उसके संभावित वन्यजीव से संबंध को देखते हुए CISF ने मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद यात्री और बरामद वस्तु को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.