ETV Bharat / state

IGI एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैगेज में मिला खोपड़ी जैसा अवशेष, CISF की जांच में खुलासा

पुलिस मामले की जांच कर रही है कि खोपड़ी वास्तव में किस जीव की है. व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

IGI एयरपोर्ट
IGI एयरपोर्ट (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की सतर्कता से एक यात्री के हैंड बैगेज से खोपड़ी जैसा संदिग्ध अवशेष बरामद हुआ है. सुरक्षा जांच के दौरान सामने आए इस मामले के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, यात्री को दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी थी. वह प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंचा था. इसी दौरान CISF कर्मियों ने उसके हैंड बैगेज की सुरक्षा जांच की. स्क्रीनिंग के दौरान बैग के अंदर कुछ संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके बाद सामान की बारीकी से जांच की गई.

तलाशी के दौरान बैग के अंदर एक खोपड़ी बरामद हुई. सुरक्षा अधिकारियों ने जब यात्री से इस बारे में पूछताछ की तो उसने दावा किया कि यह बंदर की खोपड़ी है. हालांकि, वस्तु की प्रकृति और उसके संभावित वन्यजीव से संबंध को देखते हुए CISF ने मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद यात्री और बरामद वस्तु को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि खोपड़ी वास्तव में किस जीव की है, इसे यात्री अपने साथ कहां से लेकर आया था और इसे रखने या ले जाने के लिए उसके पास कोई वैध अनुमति थी या नहीं.

अधिकारियों के अनुसार, मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद अवशेष वन्यजीव कानून के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है या नहीं. इस घटना ने एक बार फिर IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान CISF जवानों की सतर्कता को सामने रखा है. संदिग्ध वस्तु की समय रहते पहचान होने से उसे विमान में ले जाने से पहले ही रोक लिया गया.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

IGI AIRPORT DELHI
SKULL LIKE REMAINS FOUND IN BAGGAGE
SKULL LIKE REMAINS BAGGAGE IGI
SKULL LIKE REMAINS FOUND IN BAGGAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.