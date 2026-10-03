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GNM छात्रा ने खाईं नींद की गोलियां, वार्डन पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच स्थित GNM कॉलेज में सेकंड ईयर की एक छात्रा ने कथित तौर पर एक साथ कई नींद की गोलियां खा लीं. तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रा को तत्काल एसकेएमसीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. छात्रा मूल रूप से नालंदा जिले की रहने वाली बताई जा रही है.

घटना के बाद छात्रा के पिता ने हॉस्टल की वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पिता का आरोप है कि वार्डन पिछले करीब छह महीने से उनकी बेटी को मानसिक रूप से परेशान कर रही थीं. उनका दावा है कि वार्डन कथित तौर पर छात्रा की अटेंडेंस भी जबरन काट देती थीं. इसी मानसिक दबाव और कथित प्रताड़ना के चलते बेटी ने यह कदम उठाया.

पहले भी प्रशासन से की थी शिकायत- पीड़िता के पिता

छात्रा के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी लंबे समय से तनाव में थी. उसने कई बार फोन कर वार्डन के व्यवहार और अटेंडेंस काटे जाने की जानकारी परिवार को दी थी. पिता का कहना है कि कुछ महीने पहले उन्होंने इस मामले की शिकायत कॉलेज प्रशासन से भी की थी, लेकिन समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं हुआ.

''शुक्रवार को बेटी ने फोन पर रोते हुए कहा कि उसे काफी परेशान किया जा रहा है और वह अब नहीं रहना चाहती. इसके कुछ देर बाद सहपाठियों से सूचना मिली कि बेटी ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खा ली हैं. इसके बाद हमलोग तत्काल अस्पताल पहुंचे.''- पीड़िता के पिता

निष्पक्ष जांच की मांग

परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पिता का कहना है कि वह मामले को लेकर SKMCH ओपी में लिखित शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं.