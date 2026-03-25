ETV Bharat / state

रानीपोखरी लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हंगामा, पुलिस हिरासत में कांग्रेस नेता, हरक ने सरकार को घेरा

इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस बल ने हंगामा कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर रायवाला थाने ले गए, जहां सभी को कई घंटे बैठाकर रखा गया.

मंगलवार को जब प्रशासन की टीम लॉ यूनिवर्सिटी वाली जमीन को किसी और कार्य के लिए नापजोख करने पहुंची तो स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पर चढ़ गया. तमाम लोग मौके पर पहुंच गए और तहसील प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

रायवाला कोतवाली में कई घंटे बैठाने के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को छोड़ दिया. कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानीपोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से भूमि आवंटित की थी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को अब कई और शिफ्ट किया जा रहा है. इसी के विरोध में कांग्रेसियों ने हंगामा किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

डोईवाला: कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस के धामी सरकार पर ऋषिकेश के पास रानीपोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित भूमि को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर बीते कई दिनों से कांग्रेस नेता रानीपोखरी में धरना प्रदर्शन भी कर रहे है, जिनको आज पुलिस ने उठा दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों की झड़प भी हुई. धरना दे रहे सभी कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और रायवाला कोवताली लेकर गई.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि जिस जमीन का ला यूनिवर्सिटी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भूमि पूजन कर चुके हैं, उस ला यूनिवर्सिटी को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है. साथ ही लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से आवंटित भूमि पर भी कोई अन्य काम किया जा रहा है, जिससे लोग काफी नजारा है. वहीं उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि जमीन की स्थिति अभी साफ नहीं है. फिलहाल तो जमीन की जांच पड़ताल की जा रही है. कुछ समय बाद जमीन कि स्थिति साफ हो जाएगी. मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला को भी स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा.

हरक सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता: इस मामले पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के पास रानीपोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तत्कालीन सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की मौजूदगी में हुआ था.

उन्होंने कहा कि 7 साल बीतने के बावजूद यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट तक वहां नहीं रखी गई है, उल्टे यूनिवर्सिटी के नाम आवंटित भूमि को टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द बुर्द करने का काम किया जा रहा है.

हरक सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार ने अपनी ही सरकार के शासननादेशों का खुला उल्लंघन किया है और यह दर्शा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है. क्योंकि वह किसी भी काम का शरीर दूसरे नेता को नहीं देना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झूठा नाटक करके लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी. इस यूनिवर्सिटी के लिए स्थानीय जनता को आंदोलन करना पड़ रहा है. इस आंदोलन में स्थानीय जनता के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचित प्रतिनिधि प्रधान संगठन के लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जनता की जायज मांग को लेकर चलाये जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और आंदोलन में शामिल महिलाओं के साथ अभद्रता की है उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

पढ़ें---