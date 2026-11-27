सर्दियों में त्वचा का सूखापन, एक्सपर्ट्स से जानें कैसे रखें स्किन सॉफ्ट
ठंड में त्वचा संबंधी होने वाली परेशानी से बचने मेकाहारा हॉस्पिटल के HOD डॉ एमके सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 1:42 PM IST
रायपुर: ठंड के मौसम में त्वचा ड्राई हो जाती है. खुजली होने के साथ ही त्वचा खुरदुरी भी हो जाती है. इस तरह की समस्या खासकर ठंड के मौसम में ज्यादा दिखाई पड़ती है. ऐसे लोगों को यह प्रॉब्लम और ज्यादा होती है, जो स्किन से संबंधित दूसरी समस्या से जुड़े हों, जैसे सोरायसिस या एक्जिमा पेशेंट.
आइए जानते हैं ठंड में त्वचा संबंधी होने वाली परेशानी के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है या फिर किस तरह के उपाय हैं, जिनको अपनाकर त्वचा संबंधी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है.
मेकाहारा हॉस्पिटल के HOD डॉ एमके सिंह ने बताया कि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है. ठंड के मौसम में स्किन की मेन समस्या ड्राई स्किन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीन सूख रही है. ड्राई हो रही है. खुश्की आ गई है. खुरदुरी हो गई है. ड्राई स्किन की समस्या पहले नंबर पर रहती है. दूसरे नंबर पर ड्राइनेस की वजह से स्किन में इचिंग यानी खुजली शुरू हो जाती है.
डॉक्टर ने बताया कि जो पेशेंट स्किन से संबंधित दूसरी समस्या से जुड़े हों, जैसे सोरायसिस का मरीज जैसे एक्जिमा का पेशेंट है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में अपरस और बेमची बोलते हैं, ड्राइनेस की वजह से उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. कुछ लोगों को बालों में रूसी डेंड्रफ की भी समस्या बढ़ जाती है. इसे हम लोग सामान्य भाषा में डेंड्रफ का प्रॉब्लम बोलते हैं. ठंड के मौसम में कुछ लोगों को ड्राई लिप्स यानी होंठ सूखने के साथ ही होंठ फटने लग जाते हैं.
डॉ. एम के सिंह ने बताया कि यदि ड्राई स्किन है तो सबसे पहले आपको नहाने के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना चाहिए. अगर आपके घर में मॉइस्चराइजर क्रीम नहीं है तो नारियल या फिर सरसों का तेल भी अपने स्किन पर लगा सकते हैं. आप ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाकर भी अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं. सोप मॉइस्चराइजरिंग सोप यूज करना पड़ेगा. हार्ड सोप यूज नहीं करना है. मॉइस्चराइजरिंग सोप ग्लिसरीन बेस्ड या फिर ओट मील वगैरह सोप यूज करना है.
डॉ. एम के सिंह के मुताबिक ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है. खासतौर पर लोग ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म पानी में नहाते हैं. उसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं. बेहतर होगा कि आप नॉरमल वॉटर यूज करिए या फिर नहाते समय हल्का कुनकुना पानी इस्तेमाल करिए.
अगर किसी कारणवश आपको गर्म पानी में नहाना है तो नहाने से पहले कुछ ऑयल लगा लीजिए. इसके साथ ही नहाने के बाद कुछ ना कुछ बॉडी लोशन जरूर लगाइए. एक तो ये चीज हो गई. इससे आप ड्राइनेस को कम कर सकते हैं. दूसरा अगर सोरायसिस, एग्जिमा की पहले से परेशानी है और ये बढ़ रही है तो उन लोगों के लिए भी मॉइस्चराइजर काफी अच्छा रहता है. उनको भी नहाने के बाद मॉइस्चराइजर वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, जिससे उनकी परेशानी कम हो सकती है. जिनको डैंड्रफ या रूसी की समस्या आ गई है तो उनके लिए एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं.
मेकाहारा हॉस्पिटल के HOD डॉ एमके सिंह के मुताबिक जितना हो सके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखने की जरूरत है. इस समय कपड़े भी बहुत ज्यादा सिंथेटिक ना पहनें. बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहनें, क्योंकि उसके फेक्शन से भी स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ड्राइनेस से वैसे भी आपकी स्किन ड्राई हो रखी है. अगर कपड़े कंफर्टेबल नहीं पहनते हैं तो ड्राइनेस की वजह से कहीं ना कहीं इचिंग या खुजली और बढ़ने लग जाती है.
डॉक्टर ने बताया कि सावधानी अपनाकर आप ठंड में बचाव कर सकते हैं. अगर इसके बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है तो तब आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाकर उसका इलाज जरूर करा लें.
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