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सर्दियों में त्वचा का सूखापन, एक्सपर्ट्स से जानें कैसे रखें स्किन सॉफ्ट

सर्दियों में त्वचा का सूखापन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: ठंड के मौसम में त्वचा ड्राई हो जाती है. खुजली होने के साथ ही त्वचा खुरदुरी भी हो जाती है. इस तरह की समस्या खासकर ठंड के मौसम में ज्यादा दिखाई पड़ती है. ऐसे लोगों को यह प्रॉब्लम और ज्यादा होती है, जो स्किन से संबंधित दूसरी समस्या से जुड़े हों, जैसे सोरायसिस या एक्जिमा पेशेंट.

आइए जानते हैं ठंड में त्वचा संबंधी होने वाली परेशानी के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है या फिर किस तरह के उपाय हैं, जिनको अपनाकर त्वचा संबंधी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है.