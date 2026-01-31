ETV Bharat / state

पुनर्वासित नक्सलियों के हाथों में आ रहा हुनर, प्रशासन की मदद से कर रहे स्किल डेवलेपमेंट

दंतेवाड़ा में पुनर्वासित नक्सली अब अपनी आजीविका के लिए प्रशासन की मदद से नई राह बना रहे हैं.जिसमें इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

skill development with help of administration
पुनर्वासित नक्सलियों के हाथों में आ रहा हुनर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026

दंतेवाड़ा : बस्तर ने बरसों तक नक्सली दंश झेला है.लेकिन साल 2026 बस्तर के लिए एक सुखद खबर लाएगा.मार्च 2026 के अंत तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प पूरा होने को हैं.जिन नक्सलियों ने पूना मार्गेम के तहत घर वापसी की है उनके लिए सरकार ने आजीविका के रास्ते बनाने की कोशिश की है.वहीं जिन माओवादियों ने अपनी गलत विचारधारा पर चलते रहने को ही सही माना है,उन्हें फोर्स उनके असल जगह तक पहुंचा रही है.

भटके हुए युवा हिंसा के रास्ते से हुए दूर

आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवाद की छाया वर्षों तक विकास, शांति और सामाजिक समरसता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिले में प्रशासन, सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों से परिस्थितियां तेजी से बदली हैं. शासन की पुनर्वास नीतियों ने भटके हुए युवाओं को हिंसा के रास्ते से दूर करके स्किल डेवलेपमेंट के जरिए सम्मानजनक जीवन जीने की कला सिखाई है.

Rehabilitated Naxalites learning work of mason
राज मिस्त्री का काम सीख रहे हैं पुनर्वासित नक्सली

35 पुनर्वासित नक्सलियों को प्रशिक्षण

इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने 2026 में नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में एसबीआई आरसेटी (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से 35 आत्मसमर्पित नक्सलियों को राजमिस्त्री (मेसन) का व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

skill development with help of administration
प्रशासन की मदद से कर रहे स्किल डेवलेपमेंट
सरकारी कार्यों में निभाएंगे सहभागिता जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कुशल निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. अब इन योजनाओं में इन प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता मिलने से उनकी जीविका सुनिश्चित होगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल पारंपरिक राजमिस्त्री कौशल तक सीमित है, बल्कि इसमें आधुनिक निर्माण तकनीकों का समावेश भी किया गया है. प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को निम्न विषयों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है.
  • भवन निर्माण की आधुनिक तकनीकें
  • सामग्री प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण
  • लागत नियंत्रण भवन संरचना की मूलभूत और उन्नत जानकारी
  • कार्यस्थल सुरक्षा प्रबंधन फाउंडेशन
  • दीवार निर्माण,छत निर्माण


एसबीआई आरसेटी के फैकल्टी ओम प्रकाश साहू ने बताया कि वर्तमान में प्रशिक्षण का व्यावहारिक चरण ग्राम पंचायत चितालंका में संचालित हो रहा है.जहां प्रशिक्षक हर गतिविधि को बेहद गहनता और व्यावहारिक तरीके से समझा जा रहे हैं. इससे प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक निर्माण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है.

Skills hands of rehabilitated Naxalites
पुनर्वासित नक्सलियों के हाथों में आ रहा हुनर

प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को मान्यताप्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा. इससे वे सरकारी निर्माण कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी निर्माण क्षेत्र में, मनरेगा के उद्यमों में आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे. प्रमाण पत्र उनकी कौशल दक्षता को औपचारिक रूप से सिद्ध करेगा, जिससे उन्हें बेहतर अवसरों का मार्ग मिलेगा - ओम प्रकाश साहू, आरसेटी फैकल्टी

व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा

प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं है. आत्मसमर्पित युवाओं को समाज में पुनः सम्मान प्राप्त कराने के लिए उनके समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया जा रहा है. इसके लिए टीमवर्क,नेतृत्व कौशल और खेल गतिविधियों जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इससे युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का भाव विकसित हो रहा है.

रोजगार के साधन उपलब्ध कराना लक्ष्य

यह पहल केवल रोजगार का साधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक पुनर्स्थापन, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन रही है. रोजगारोन्मुखी कौशल से मुख्यधारा में वापसी नक्सली संगठन छोड़ चुके युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है रोजगार और सम्मानजनक जीवन की तलाश. प्रशासन ने इसी चुनौती का समाधान कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से निकाला है. राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इन युवाओं को एक ऐसी दक्षता देना है, जिसके माध्यम से वे स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें.

संपादक की पसंद

