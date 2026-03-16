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जयपुर में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मंत्री राठौड़ बोले- वैश्विक रोजगार की राह खोलेगा

जयपुर: भारत सरकार ने जयपुर के महात्मा गांधी गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 'एसआईआईसी' की स्थापना को मंजूरी दी है. SIIC का मकसद भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें विदेशी नौकरी के लिए तैयार करना और उनकी कमाई व करियर के अवसर बढ़ाना है. स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बयान जारी कर केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी.

उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे वैश्विक स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनेंगे. उन्होंने कहा कि आज के समय में कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

दिल्ली में उठाया था विषय : कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के प्रयासों का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार ने जयपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एसआईआईसी की स्थापना को मंजूरी दी है. हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस विषय को उठाया था. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और आभार व्यक्त किया.

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