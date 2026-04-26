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योगी सरकार का बड़ा मिशन: स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल से निखरेगा युवाओं का हुनर, जापान से इजराइल तक मिलेगी भरपूर जॉब

आगरा : उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत स्किल गैप ब्रिजिंग कार्यक्रम की एक नई और अनूठी पहल की गई है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के स्किल गैप को खत्म करना है. इसके तहत युवाओं को न केवल उनके तकनीकी क्षेत्र में दक्ष बनाया जाएगा, बल्कि अंग्रेजी भाषा पर पकड़, कंप्यूटर कौशल और अन्य सॉफ्ट स्किल्स का भी गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए प्रदेश में मंडल स्तर के सेवायोजन कार्यालयों में स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल बनवाई जा रही है, जहां युवाओं को ट्रेनर तैयार करेंगे. ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिले. ईटीवी भारत ने क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे से स्किल गैप ब्रिजिंग कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत की. जहां उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम हर बेरोजगार के लिए है, जो उनकी स्किल बेहतर करने के साथ ही अच्छी नौकरी भी दिलाएगा.

स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल से निखरेगा युवाओं का हुनर, जापान से इजराइल तक मिलेगी भरपूर जॉब (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, केंद्र सरकार का फोकस आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया पर है, जिससे देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर किया जाए. युवा नौकरी के पीछे नहीं भागे, बल्कि दूसरे युवाओं को भी रोजगार दें. पीएम मोदी की मुहिम को यूपी में योगी सरकार आगे बढ़ा रही है. जिसके चलते ही आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को नौकरी दी जा सके.





स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल के उपकरण

आगरा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूड़ दुबे ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिले हैं. हर जिले के सेवायोजन कार्यालय में स्मार्ट क्लास बनाई जानी है, जिसमें वीडियो वॉल भी होगी. मुख्यालय ने इसके लिए पहले मंडल स्तर के जिलों में स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल बनाने की तैयारी की है. इसमें ही आगरा के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल बनेगी. स्मार्ट क्लास के लिए जरूरी उपकरण और अन्य सामान आ गया है. इसके साथ ही वीडियो वॉल के लिए भी सामान और उपकरण आ गए हैं. जल्द ही स्मार्ट क्लास और वीडियो वॉल बनकर तैयार हो जाएगी, जहां पर युवाओं को ट्रेंड और अपडेट करने के लिए ट्रेनर तैनात किए जाएंगे.

