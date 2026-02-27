ETV Bharat / state

युवाओं को मिलेगा AI और डिजिटल दक्षता का वरदान, कौशल विकास मिशन ने 6 संस्थाओं के साथ किया MoU

कौशल विकास मिशन ने 6 संस्थाओं के साथ किया MoU. ( Photo Credit; UP SKILL DEVELOPMENT MISSION )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने राज्य के युवाओं को फ्यूचर-रेडी यानी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक पहल की है. मिशन ने तकनीकी दक्षता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स और सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 6 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

मिशन निदेशक पुलकित खरे और संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार की उपस्थिति में हुए इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल किताबी या तकनीकी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें संवाद कौशल, आत्मविश्वास और रचनात्मकता से लैस करना है. योगी सरकार की यह पहल युवाओं को वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करेगी.

​इन संस्थाओं के साथ हुई साझेदारी और उनके लाभ : ​साझेदारी से युवाओं के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स और कला-आधारित रोजगार के नए द्वार खुलेंगे. रचनात्मकता और मंच कला को अब स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा.

​ओरैकल: डिजिटल लर्निंग पार्टनर के रूप में ओरैकल युवाओं को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजिटल दक्षता प्रदान करेगा.

​द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट: अयोध्या मंडल के युवाओं को AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा, ताकि वे बदलते तकनीकी युग में पीछे न रहें.