ETV Bharat / state

आईटीओटी लखनऊ ने रचा इतिहास; प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षार्थी सम्मानित, कौशल विकास मंत्री बोले- गौरव का क्षण

कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित.

प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षार्थी सम्मानित
प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षार्थी सम्मानित (Photo credit: Information and Public Relations Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार अक्टूबर को नई दिल्ली में साक्षी चौरसिया (C.S.A.) और प्रीति कांडू (इलेक्ट्रीशियन) को सम्मानित किया. कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त 16 प्रशिक्षार्थियों और संस्थान स्तर पर चयनित 15 प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया.



सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ‘स्किल्ड इंडिया’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ‘कौशल युक्त उत्तर प्रदेश’ विज़न आईटीओटी साकार कर रहा है. आईटीओटी लखनऊ भारत के 151 शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है. प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण है.

कौशल विकास मंत्री ने प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित.
कौशल विकास मंत्री ने प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित. (Photo credit: Information and Public Relations Department)

प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि आईटीओटी लखनऊ के प्रशिक्षार्थियों ने देशभर में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है. इस संस्थान के प्रशिक्षक जिस गुणवत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं, वह प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आदर्श है. उन्होंने कहा कि यहां से प्रशिक्षित प्रशिक्षक देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा देंगे और उनके प्रयासों से प्रशिक्षण का स्तर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा.

प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित.
प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित. (Photo credit: Information and Public Relations Department)

संस्थान के निदेशक (प्राविधिक) डी.के सिंह ने कहा कि संस्थान उप्र शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहा है. आईटीआई में नव नियुक्त अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जनपद स्तर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हमारे समर्पित प्रशिक्षकों, अधिकारियों और स्टाफ की सामूहिक मेहनत का परिणाम है तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के प्रति हम आभारी हैं.

कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक अनिल वर्मा, प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, उप निदेशक नीति मिश्रा, सहायक निदेशक मंजू गुप्ता सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी यूपी की 2 छात्राओं को करेंगे सम्मानित; राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में किया था टॉप

TAGGED:

UP GOVERNMENT
PM NARENDRA MODI
CRAFT INSTRUCTOR TRAINING SCHEME
SKILL DEVELOPMENT MINISTER
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.