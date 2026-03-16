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कौशल विकास विभाग का बजट पास: तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा, स्टार्टअप से लेकर आईटीआई तक फोकस

मंत्री ने बताया कि राज्य में रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 12.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही संस्थानों के लिए मशीन और उपकरण खरीदने के लिए भी बजट रखा गया है.

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक संस्थानों का संचालन हो रहा है, जहां हजारों छात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. साल 2018 में तकनीकी शिक्षा विभाग का बजट 265.49 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2026-27 में 372.35 करोड़ तक पहुंच गया है.

रायपुर: विधानसभा बजट सत्र 2026 में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग का वर्ष 2026-27 का बजट पारित हो गया. विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण बेहद जरूरी है. सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

आज विधानसभा सत्र में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई. हमारी सरकार युवाओं के विकास, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने एवं अनुसूचित जाति समाज के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है. सुशासन सरकार में हमारे विभाग के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है. हमारे प्रदेश के युवा अब जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनेगा. बजट में अनुसूचित जाति समाज के विकास, प्रगति एवं उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो बधाई देता हूं: गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री



संस्थानों के अधोसंरचना विकास के लिए बजट

तकनीकी शिक्षा संस्थानों की सुविधाएं बेहतर करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. नया रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए स्थापना अनुदान के रूप में 15 करोड़ और नए पदों के सृजन के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधोसंरचना विकास के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है. इसके अलावा शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में मशीन और उपकरणों की खरीद तथा छात्रावास निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है.





विद्यार्थियों के लिए योजनाएं और स्टार्टअप को बढ़ावा

सरकार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और नवाचार के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 4 लाख तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में राहत दी जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति को लागू करने के लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने और नई तकनीकी पहल करने में मदद मिलेगी.





आईटीआई और रोजगार के अवसरों का विस्तार

प्रदेश में वर्तमान में 201 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनमें लगभग 61 हजार प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं. युवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए आईटीआई में आधुनिक कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन और ड्रोन टेक्नीशियन जैसे रोजगार देने वाले कोर्स शामिल हैं.

मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए जगरगुंडा (सुकमा) और ओरछा (नारायणपुर) में नए आईटीआई स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है. साथ ही 145 शासकीय आईटीआई में मशीन और उपकरणों के लिए 25 करोड़ तथा 35 आईटीआई में भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 25 करोड़ का बजट रखा गया है.





कौशल विकास योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 38 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिला है. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण मिलेगा.



मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा, राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. बजट में किए गए इन प्रावधानों से प्रदेश के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.