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डिग्री नहीं, अब स्किल्स पर फोकस, बदलते दौर में युवाओं की करियर प्राथमिकता भी बदली

आज विद्यार्थी उन्हीं कोर्सेज को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनका सीधा संबंध जॉब मार्केट से हो. पढ़िए अंकुर जाकर की रिपोर्ट..

युवाओं की करियर प्राथमिकता
युवाओं की करियर प्राथमिकता (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 6:53 AM IST

6 Min Read
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जयपुर : बदलते दौर में युवाओं की करियर प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं. एक समय था जब इंजीनियरिंग, एमबीए, बीए, बीकॉम या बीएससी जैसी पारंपरिक डिग्रियों को ही बेहतर भविष्य की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब नई पीढ़ी केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार देने वाली स्किल्स पर फोकस कर रही है. सरकार भी डिग्री के साथ बिना अतिरिक्त खर्च छात्रों की स्किल बढ़ाने पर काम कर रही है.

मार्केट डिमांड तय कर रही करियर की दिशा : नई पीढ़ी अब केवल सामाजिक दबाव में करियर नहीं चुन रही. छात्र अपनी रुचि, क्षमता और जॉब मार्केट की मांग को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं. शिक्षाविद् डॉ. अमित व्यास से बताया कि स्किल कोर्सेस की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे दो प्रमुख कारण हैं, जिसमें सरकारी प्रयास और समय की मांग. आज विद्यार्थी रोजगार को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं. ऐसे में वे उन्हीं कोर्सेज को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनका सीधा संबंध जॉब मार्केट से हो.

युवाओं की करियर प्राथमिकता बदली. (ETV Bharat jaipur)

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इन कोर्सेज में एडमिशन बढ़े : आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, साइकोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन और इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे स्किल बेस्ड कोर्स युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. बीते तीन-चार सालों में पारंपरिक डिग्री कोर्सों में छात्रों की रुचि 15 से 20 प्रतिशत तक घटी है, जबकि स्किल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज में एडमिशन 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़े हैं.

युवाओं की करियर प्राथमिकता
इन कोर्सेज की डिमांड. (ETV Bharat GFX)

सुबोध कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. रेणु जोशी ने बताया कि आज डिजिटल सेक्टर और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े क्षेत्रों को नई पहचान मिली है. पिछले दो सालों में लगभग 35 प्रतिशत छात्रों ने एआई और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कोर्स चुने हैं. आने वाले समय में एआई की समझ उतनी ही आवश्यक हो जाएगी, जितनी कभी सामान्य शिक्षा मानी जाती थी. जिन युवाओं के पास डिजिटल और तकनीकी स्किल्स नहीं होंगी, वे प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकते हैं.

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युवाओं की करियर प्राथमिकता
यहां देखें आंकड़े. (ETV Bharat GFX)

शुरुआती पैकेज भी कर रहे अट्रैक्ट : स्किल बेस्ड कोर्सेज की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण बेहतर शुरुआती सैलरी पैकेज भी है. एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जैसे पदों पर शुरुआती पैकेज 6 से 12 लाख रुपए सालाना तक पहुंच रहा है. इंटीरियर और क्रिएटिव डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड कार्य के कारण युवाओं के पास कमाई के नए अवसर खुल रहे हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में युवा अब स्टार्टअप और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं. कई छात्र नौकरी के बजाय खुद का उद्यम शुरू करने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

कम हो रही पारंपरिक कोर्सों की लोकप्रियता : कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा के अनुसार कई पारंपरिक कोर्स तेजी से बदलती इंडस्ट्री जरूरतों के अनुरूप खुद को अपडेट नहीं कर पाए हैं. दूसरी ओर स्किल बेस्ड कोर्स कम समय में प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपोजर और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं. इसी वजह से छात्र अब केवल डिग्री नहीं बल्कि 'एम्प्लॉयबिलिटी' यानी रोजगार योग्य बनने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

युवाओं की करियर प्राथमिकता
छात्रों को मिलेगा लाभ. (ETV Bharat GFX)

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नई शिक्षा नीति के तहत बढ़ रहा स्किल एजुकेशन पर जोर : डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिग्री के साथ स्किल्स प्रदान करना है ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें. इसी दिशा में प्रदेश में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) शुरू किया गया है. अब बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे पारंपरिक कोर्सों के साथ स्किल कोर्स भी जोड़े जा रहे हैं. प्रदेश के 50 से अधिक कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र से AEDP लागू किया गया है. इसका उद्देश्य ये है कि छात्र ग्रेजुएशन के साथ किसी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन भी हासिल करे. इससे उन्हें रोजगार के लिए अतिरिक्त कोर्स करना नहीं पड़ेगा.

युवाओं की करियर प्राथमिकता
इन कोर्सेज को किया इंट्रोड्यूस. (ETV Bharat GFX)

पढ़ाई के साथ मिलेगा स्टाइपेंड और इंडस्ट्री ट्रेनिंग : AEDP मॉडल की सबसे खास बात ये है कि इसमें छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाएगी. अंतिम वर्ष में एक साल तक पेड अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, जिसमें छात्रों को लगभग 12,500 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा. इसके लिए भारत सरकार के बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग के साथ एमओयू किया गया है. छात्रों को एडमिशन के दौरान ही स्किल कोर्स चुनने का विकल्प ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है.

छात्रों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग
छात्रों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग (ETV Bharat)

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डिग्री नहीं, अब स्किल्स पर फोकस
डिग्री नहीं, अब स्किल्स पर फोकस (ETV Bharat)

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मिलेगा सीधा जुड़ाव : सुबोध कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. रेणु जोशी ने बताया कि वर्तमान समय में केवल पारंपरिक डिग्री रोजगार के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है. विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि केवल 20 प्रतिशत डिग्रीधारी छात्र ही वास्तव में रोजगार योग्य हैं. एआई और डिजिटल युग में छात्रों को नई तकनीकों के अनुरूप तैयार करना बेहद जरूरी हो गया है. इसी उद्देश्य से कॉलेजों में बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और अन्य स्किल आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं. इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को दो वर्ष थ्योरी और एक वर्ष इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही इंडस्ट्री विशेषज्ञों को कैंपस में बुलाकर एक्सपर्ट टॉक और प्रैक्टिकल सेशन भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यक्षेत्र की समझ मिल सके.

युवाओं की करियर प्राथमिकता बदली
युवाओं की करियर प्राथमिकता बदली (ETV Bharat)

समय की मांग बन चुके हैं स्किल कोर्स : शिक्षाविद् डॉ. अमित व्यास का मानना है कि शिक्षा का पूरा मॉडल बदल रहा है. आने वाले वर्षों में शिक्षा का पारंपरिक ढांचा पूरी तरह बदल सकता है. केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि छात्रों को तकनीक, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और इंडस्ट्री स्किल्स में भी दक्ष होना पड़ेगा. यही कारण है कि अब शिक्षा संस्थान भी 'डिग्री प्लस स्किल' मॉडल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. नई पीढ़ी भी समझ चुकी है कि भविष्य उन्हीं का होगा, जो बदलती दुनिया के साथ खुद को लगातार अपडेट करते रहेंगे.

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