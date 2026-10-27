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झारखंड में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, 28-29 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, इन जिलों में विशेष सतर्कता है जरुरी

रांचीः बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर झारखंड पर दिखने लगा है. 27 अक्टूबर की दोपहर के बाद राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाने लगे हैं. मौसम केंद्र, रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अर्नब तूफान से झारखंड के कई इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है. 28 और 29 अक्टूबर को मौसम ज्यादा खराब हो सकता है. इस दौरान गरज-चमक, वज्रपात, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 28 अक्टूबर को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' सुबह से दोपहर के बीच बापटला और विशाखापत्तनम के पास लैंड फॉल करेगा. तब इसकी गति 150 किमी तक भी हो सकती है. इसके बाद इसका मूवमेंट उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा. इसका असर झारखंड पर 27 अक्टूबर को ही दिखने लगा है. इसकी वजह से राज्य के दक्षिण, मध्य और उत्तर में दिख रहा है. दक्षिणी और मध्य के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (Etv Bharat)

28 अक्टूबर को इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 28 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और आसपास के क्षेत्रों के अलावा, मध्य झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला और निकटवर्ती इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा संथाल और पलामू प्रमंडल में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश मेघगर्जन के साथ देखने को मिल सकती है.

29 अक्टूबर को इन इलाकों पर दिखेगा वृहद असर

29 अक्टूबर को झारखंड में इस तूफान का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. इस दिन गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची, खूंटी , सरायकेला-खरसांवा और पूर्वी सिंहभूम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं संथाल में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. खास बात है रांची में 28 और 29 अक्टूबर दोनों दिन भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.