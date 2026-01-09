ETV Bharat / state

खैरागढ़ के पैटीमेटा गांव में नर कंकाल मिलने से हड़कंप

महीनों से लापता युवक के तार नर कंकाल से जोड़े जा रहे हैं. खैरागढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है.

KHAIRAGARH
खैरागढ़ पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 1:19 PM IST

खैरागढ़: जिले के पैलीमेटा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब दारू भट्टी रोड के पास सड़क किनारे एक कंकाल मिला. कंकाल दिखाई देने की खबर गांव में तेजी से फैल गई और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. गांव में दहशत का माहौल बन गया.

नरकंकाल मिलने से सनसनी

ग्रामीणों के अनुसार पैलीमेटा गांव का ही एक व्यक्ति पिछले डेढ़ महीनों से लापता है. अचानक एक दिन वह गायब हो गया. परिजनों ने उसे कई जगह ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चल पाया. कंकाल मिलने के बाद ग्रामीणों और परिजनों के बीच यह आशंका गहराने लगी है कि यह शव उसी लापता व्यक्ति का हो सकता है.

Khairagarh
खैरागढ़ के पैलीमेटा गांव में मिला कंकाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूचना मिलते ही मोहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की. पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. इसी दौरान कंकाल के हाथ में मिली अंगूठी से परिजनों ने उसकी पहचान की.

लापता युवक के रूप में हुई पहचान

मोहगांव थाना प्रभारी रोहित रजक ने बताया कि शव की पहचान अनाड़ी धुवे 33 वर्ष के रूप में हुई है. जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज थी. वह शराब पीने का आदी थी. जिस जगह यह कंकाल मिला, वहां डेढ़ से 2 महीने पर पहले बांध का पानी भरा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में युवक पानी में गिर गया और फिर उठ नहीं पाया, जिससे उसकी मौत हो गई. थाना प्रभारी ने बताया कि कंकाल का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

नर कंकाल मिलने से हड़कंप
SKELETON FOUND
KHAIRAGARH POLICE
BODY OF MISSING YOUTH FOUND
KHAIRAGARH

