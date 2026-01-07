ETV Bharat / state

लखनऊ में खेत में मिला नरकंकाल; DNA जांच के लिये भेजा गया, अमेठी में गोमती नदी में मिला युवक का शव

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ/अमेठी : अमेठी के नगराम थाना क्षेत्र स्थित कुबहरा गांव में बुधवार को सरसों के खेत से नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया. कंकाल मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही नगराम पुलिस और एसीपी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. वहीं दूसरी ओर अमेठी के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में बुधवार को गोमती नदी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी नगराम विवेक कुमार का कहना है कि आधिकारिक शिनाख्त और मौत की असल वजह जानने के लिए डीएनए जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सहारा लिया जाएगा. पुलिस कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है. नरकंकाल मिलने के सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने डीएनए जांच और पोस्टमार्टम के लिये भेजा है. पुलिस को नरकंकाल के पास से एक साड़ी भी मिली है. ​