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अलीगढ़ : फसल के बीच खेत में मिला मानव कंकाल, बालों की क्लिप और दांतों से खुला राज!

गांव की एक किशोरी लापता हुई थी, उसके परिजनों ने कंकाल की पहचान अपनी बेटी के रूप में की है.

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खेत में मिला कंकाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 2:04 PM IST

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अलीगढ़ : मडरॉक थाना क्षेत्र के भकरौला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाजरे के खेत में एक मानव कंकाल बरामद हुआ. फसल काट रहीं महिलाओं की नजर सबसे पहले मानव खोपड़ी पर पड़ी. फिर पास में पैर और कई अन्य हड्डियां बिखरी हुई थीं. इस सनसनीखेज मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में एक माह पहले एक 16 वर्षीय किशोरी लापता हुई थी, उसके परिजनों ने बालों में लगी क्लिप और खोपड़ी में मौजूद दांतों के आधार पर कंकाल की पहचान अपनी बेटी के रूप में की है.

खेत में कंकाल मिलने की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार और मडरॉक थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से मिले अवशेषों और आसपास के स्थानों से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर वीडियोग्राफी और पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि काफी समय बीतने के कारण शव के अवशेषों को जानवरों ने नुकसान पहुंचाया होगा. खोपड़ी और हड्डियां अलग-अलग स्थानों पर मिली हैं. क्षेत्राधिकारी इगलास ने बताया कि गांव में एक माह पहले एक किशोरी लापता हुई थी. उसकी तलाश की जा रही थी. कंकाल मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है. मामले में हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस, किशोरी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि जांच में दो-तीन संदिग्ध नंबर सामने आए हैं. पुलिस उन नंबरों से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ही गांव के लोगों और किशोरी के संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है.

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