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अलीगढ़ : फसल के बीच खेत में मिला मानव कंकाल, बालों की क्लिप और दांतों से खुला राज!

खेत में मिला कंकाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : मडरॉक थाना क्षेत्र के भकरौला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाजरे के खेत में एक मानव कंकाल बरामद हुआ. फसल काट रहीं महिलाओं की नजर सबसे पहले मानव खोपड़ी पर पड़ी. फिर पास में पैर और कई अन्य हड्डियां बिखरी हुई थीं. इस सनसनीखेज मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.