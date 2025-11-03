ETV Bharat / state

उत्तराखंड के जंगल में कैसे पहुंचा महाराष्ट्र का युवक, नर कंकाल बरामद, डेढ़ साल से था लापता

महाराष्ट्र से लापता युवक का कंकाल नैनीताल के रामनगर के जंगल में मिला. युवक डेढ़ साल से लापता था.

MALE SKELETON FOUND IN FOREST
उत्तराखंड के जंगल में मिला नर कंकाल (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 3, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में जंगल के अंदर एक नर कंकाल बरामद हुआ है. जांच में युवक की प्रथम दृष्टया पहचान महाराष्ट्र निवासी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक डेढ़ साल पहले लापता हुआ था. युवक महाराष्ट्र से दिल्ली नौकरी के लिए आया था. परिजनों ने युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट गुरुग्राम (हरियाणा) के एक थाने में दर्ज कराई थी.

रामनगर कोतवाल सुशील कुमार के मुताबिक, रामनगर कोतवाली पुलिस को वन विभाग द्वारा सूचना मिली कि क्षेत्र के ग्राम टेढ़ा के जंगल में फॉरेस्ट गार्ड द्वारा साल के पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां और पास ही एक जबड़ा देखा है. सूचना पर रामनगर कोतवाल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू करते हुए हड्डियों के अवशेषों को कब्जे में लिया.

मौके से पुलिस को एक क्षतिग्रस्त लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ. फोन की जांच में दो सिम कार्ड और एक मेमोरी चिप मिली. जिसमें कई फोटोग्राफ्स मौजूद थे. सिम में दर्ज नंबरों के आधार पर पुलिस ने कॉल की तो एक नंबर मृतक के परिजनों का निकला.

परिजनों से बात करने पर पता चला कि मृतक का नाम प्रशांत सिल्के (उम्र 21 वर्ष) है, जो महाराष्ट्र के अहिल्या नगर, थाना अकुले का निवासी था. परिजनों ने बताया कि प्रशांत डेढ़ साल पहले घर से दिल्ली नौकरी की तलाश में निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला.

इस मामले में प्रशांत के लापता होने की रिपोर्ट 31 जुलाई 2024 को थाना उद्योग विहार, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में दर्ज कराई गई थी. उस समय से उसका मोबाइल फोन भी बंद था और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहे थे.

जिस स्थान पर कंकाल मिला, वहां पेड़ पर जूते के फीते बंधे हुए पाए गए हैं. इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि युवक ने आत्महत्या की होगी. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत का कारण साफ हो सकेगा.
- सुशील कुमार, कोतवाल -

फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. परिजन भी सोमवार देर शाम तक रामनगर पहुंचने वाले हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और जिज्ञासा दोनों का माहौल है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डेढ़ साल से लापता युवक जंगल में कैसे पहुंचा और किन हालातों में उसकी मौत हुई.

