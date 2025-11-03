ETV Bharat / state

उत्तराखंड के जंगल में कैसे पहुंचा महाराष्ट्र का युवक, नर कंकाल बरामद, डेढ़ साल से था लापता

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में जंगल के अंदर एक नर कंकाल बरामद हुआ है. जांच में युवक की प्रथम दृष्टया पहचान महाराष्ट्र निवासी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक डेढ़ साल पहले लापता हुआ था. युवक महाराष्ट्र से दिल्ली नौकरी के लिए आया था. परिजनों ने युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट गुरुग्राम (हरियाणा) के एक थाने में दर्ज कराई थी.

रामनगर कोतवाल सुशील कुमार के मुताबिक, रामनगर कोतवाली पुलिस को वन विभाग द्वारा सूचना मिली कि क्षेत्र के ग्राम टेढ़ा के जंगल में फॉरेस्ट गार्ड द्वारा साल के पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां और पास ही एक जबड़ा देखा है. सूचना पर रामनगर कोतवाल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू करते हुए हड्डियों के अवशेषों को कब्जे में लिया.

मौके से पुलिस को एक क्षतिग्रस्त लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ. फोन की जांच में दो सिम कार्ड और एक मेमोरी चिप मिली. जिसमें कई फोटोग्राफ्स मौजूद थे. सिम में दर्ज नंबरों के आधार पर पुलिस ने कॉल की तो एक नंबर मृतक के परिजनों का निकला.

परिजनों से बात करने पर पता चला कि मृतक का नाम प्रशांत सिल्के (उम्र 21 वर्ष) है, जो महाराष्ट्र के अहिल्या नगर, थाना अकुले का निवासी था. परिजनों ने बताया कि प्रशांत डेढ़ साल पहले घर से दिल्ली नौकरी की तलाश में निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला.