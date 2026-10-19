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93 दिनों से लापता छात्र का किमाड़ी जंगल में मिला कंकाल, कपड़ों से हुई पहचान, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में तीन महीने से लापता 22 वर्षीय बीएससी फाइनल के छात्र का कंकाल किमाड़ी के जंगल में मिला है. किमाड़ी से करीब सात किलोमीटर अंदर जंगल में मिले कंकाल की पहचान परिजनों ने कपड़ों के आधार पर की. युवक 17 जुलाई 2026 की रात से लापता था. कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. वहीं, परिजनों ने उसके साथ रहने वाले दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है.

17 जुलाई की रात स्कूटी लेकर निकला था छात्र: मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट का रहने वाला मोहम्मद शारिक देहरादून की आजाद कॉलोनी में किराये के कमरे में रहता था. एक नामी यूनिवर्सिटी से रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में बीएससी कर रहा था. 17 जुलाई की रात करीब 10 बजे वह अपनी स्कूटी लेकर कमरे से निकला था. बताया गया कि वह कमरे में मौजूद एक व्यक्ति को आधे घंटे में वापस आने की बात कहकर गया था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा. युवक के वापस नहीं आने पर परिजनों और उसके साथ रहने वाले युवकों ने उसकी तलाश की. हालांकि, उसका कोई सुराग नहीं मिला और उसका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा.