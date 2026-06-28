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11 दिन से लापता प्रमोद का मिला कंकाल, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

खानपुर के लापता युवक का कंकाल मिला है. पुलिस ने जांच के लिए सैंपल फॉरेसिंग भेज दिया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

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11 दिन से लापता प्रमोद का मिला कंकाल (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 28, 2026 at 12:16 PM IST

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लक्सर: हरिद्वार के खानपुर स्थित शेरपुर बेला गांव के 35 वर्षीय युवक का कंकाल 11 दिन बाद बरामद हुआ है. जानकारी मिलने पर सीओ के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कंकाल के नमूने लिए. इसके बाद कंकाल परिजनों को सौंप दिया. युवक की मौत से परिवार में मातम का माहौल है.

खानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बेला गांव निवासी लाल सिंह सैनी का 35 वर्षीय बेटा प्रमोद कुमार उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के टीप गांव के जंगल में हरियाणा निवासी टिंकू संजय कुमार के खेत में काम करता था. प्रमोद खेत पर ही रहता था. पिछले 17 जून को प्रमोद रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था. परिवार वालों ने प्रमोद को काफी ढूंढा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. परिजनों ने 19 जून को थाना मंडावर में तहरीर दी. परिजनों का आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी.

परिजनों ने बताया कि, शेरपुर मेला गांव के बंगाली बस्ती के कुछ लोग जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए थे. इस बीच उन्होंने नरकंकाल पड़ा होने की जानकारी ग्रामीणों को दी. लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी, गोवर्धनपुर चौकी प्रभारी सूरत शर्मा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने घटना का निरीक्षण किया. इस दौरान परिवार वालों ने कुछ लोगों पर प्रमोद की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मौके पर हंगामा किया. पुलिस ने नर कंकाल का सैंपल लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया है.

लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि,

लगभग 11 दिन पहले खानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बेला गांव निवासी एक युवक के गुमशुदा होने की जानकारी मिली थी. इस बाबत मंडावर थाने में परिवार वालों द्वारा तहरीर दी गई थी. एक नर कंकाल मिला है. परिजनों ने पैंट के आधार पर उसकी पहचान प्रमोद के रूप में की है. नर कंकाल के शरीर के कुछ हिस्से लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. इसी के जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी.
-देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, लक्सर-

उधर, खानपुर विधायक उमेश शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार को हर प्रकार से आर्थिक और सामाजिक मदद दिए जाने का भरोसा दिया.

दो दिन से लापता युवती की कोई जानकारी नहीं: हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित खानपुर कोतवाली क्षेत्र के गोवर्धनपुर चौकी इलाके से एक युवती के 2 दिन से लापता होने के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया. युवती की बरामदगी न होने से नाराज सैकड़ों ग्रामीण और परिजनों ने गोवर्धनपुर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया. इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया.

दो दिन से लापता युवती की कोई जानकारी नहीं (VIDEO-ETV Bharat)

परिजनों का आरोप: लापता युवती के परिजनों ने बताया कि युवती 25 जून से घर से लापता है. समय पर गोवर्धनपुर चौकी में तहरीर दे दी गई थी, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस युवती का कोई सुराग नहीं लगा सका. इससे आक्रोशित परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द युवती को सकुशल बरामद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का भरोसा: हालात बिगड़ते देख लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें समझाया और जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया. उधर खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने परिजनों को सांत्वना देते हुए पुलिस से वार्ता की और पुलिस से शीघ्र ही किशोरी की सकुशल बरामदी के लिए कहा.

पुलिस ने बताया कि, जांच के दौरान युवती की लोकेशन उत्तर प्रदेश के एक गांव में ट्रेस हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत यूपी के उस गांव भेजी गई, लेकिन वहां युवती नहीं मिली. अब एसओजी की मदद से युवती की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. युवती की जल्द से जल्द सकुशल बरामदगी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं.

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