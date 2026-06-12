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पलामू में लापता महिला का कंकाल बरामद, 15 दिन पहले लकड़ी चुनने गई थी जंगल

पलामू में एक महिला का कंकाल बरामद होने से इलाके में सनसनी है.

Skeleton of missing woman found in Palamu
पांडू थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 3:47 PM IST

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पलामूः जिला के पांडू थाना क्षेत्र में लकड़ी चुनने गई एक महिला का 15 दिनों के बाद कंकाल बरामद हुआ है. महिला की पहचान पांडु थाना क्षेत्र के भटवलिया के रहने वाले सुनीता देवी के रूप में हुई है. सुनीता देवी 29 मई से लापता थी.

सुनिता देवी के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के लोहबंधा माहूर के इलाके में लकड़ी चुनने के लिए जाती थी. 29 मई को वह लकड़ी चुनने के लिए गई हुई और लापता हो गई. परिजनों ने अपने स्तर से सुनीता देवी की खोजबीन शुरू की लेकिन उनका पता नहीं चल पाया.

शुक्रवार को कुछ लोग मवेशी चराने के लिए पांडु और हुसैनाबाद की सीमावर्ती इलाके के जंगल में गए थे. इसी दौरान लोगों को भारी दुर्गंध मिला था. ग्रामीण जब मौके पर गए तो देखा कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है. ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.

इसकी जानकारी मिलने के बाद पांडू थाना की पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने कपड़े के आधार पर महिला की पहचान किया है. बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी कुमार ने बताया कि कपड़ों के आधार पर परिजनों ने पहचान की गयी है पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.

मेदिनीनगर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत

दूसरी ओर एक और घटना में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के शांतिपुरी के इलाके में ट्रेन की चपेट बनाने से लक्ष्मी देवी नामक महिला की मौत हो गई है. महिला छतरपुर थाना क्षेत्र के खाटीन गांव की रहने वाली थी. लक्ष्मी देवी की दो बेटियां मेदिनीनगर में ही रहती हैं. वह दूसरी बेटी से मिलने जा रही थी इसी क्रम में शांतिपुरी के इलाके में ट्रेन की चपेट में आ गई.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद टीओपी 3 प्रभारी प्रदीप कुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. टीओपी 3 के प्रभारी प्रदीप कुमार मेहता ने बताया कि ट्रेन की चपेट महीने से महिला की मौत हुई है.

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SKELETON OF MISSING WOMAN FOUND
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महिला का शव बरामद
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