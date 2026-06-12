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पलामू में लापता महिला का कंकाल बरामद, 15 दिन पहले लकड़ी चुनने गई थी जंगल

पलामूः जिला के पांडू थाना क्षेत्र में लकड़ी चुनने गई एक महिला का 15 दिनों के बाद कंकाल बरामद हुआ है. महिला की पहचान पांडु थाना क्षेत्र के भटवलिया के रहने वाले सुनीता देवी के रूप में हुई है. सुनीता देवी 29 मई से लापता थी.

सुनिता देवी के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के लोहबंधा माहूर के इलाके में लकड़ी चुनने के लिए जाती थी. 29 मई को वह लकड़ी चुनने के लिए गई हुई और लापता हो गई. परिजनों ने अपने स्तर से सुनीता देवी की खोजबीन शुरू की लेकिन उनका पता नहीं चल पाया.

शुक्रवार को कुछ लोग मवेशी चराने के लिए पांडु और हुसैनाबाद की सीमावर्ती इलाके के जंगल में गए थे. इसी दौरान लोगों को भारी दुर्गंध मिला था. ग्रामीण जब मौके पर गए तो देखा कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है. ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.

इसकी जानकारी मिलने के बाद पांडू थाना की पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने कपड़े के आधार पर महिला की पहचान किया है. बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी कुमार ने बताया कि कपड़ों के आधार पर परिजनों ने पहचान की गयी है पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.

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