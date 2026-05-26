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मिर्जापुर में जंगल में लापता बुजुर्ग किसान का कंकाल मिला; कमर के नीचे का हिस्सा गायब, डेढ़ माह पहले घर से निकले थे

मिर्जापुर में जंगल में लापता बुजुर्ग किसान का कंकाल मिला ( Photo credit: ETV Bharat )