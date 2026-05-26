मिर्जापुर में जंगल में लापता बुजुर्ग किसान का कंकाल मिला; कमर के नीचे का हिस्सा गायब, डेढ़ माह पहले घर से निकले थे
सीओ लालगंज अमर बहादुर ने बताया कि डेढ़ माह से लापता वृद्ध का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 4:03 PM IST
मिर्जापुर : जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के तुलसी लखनिया के जंगल में मंगलवार की सुबह किसान का कंकाल बरामद हुआ है. कंकाल पेड़ से लटका हुआ था. जंगल में लकड़ी काटने गये ग्रामीणों ने शव को लटकता देख घर वालों को जानकारी दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि शव का कमर के नीचे का हिस्सा गायब है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक, तुलसी गांव के रहने वाले मुन्ना लाल यादव (66) खेती का काम करते थे. बेटे प्रदुम कुमार यादव ने बताया कि पिता मुन्ना लाल यादव 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे अपनी निजी गौशाला के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे. काफी तलाश के बाद परिजनों ने 12 अप्रैल की शाम लालगंज थाने में गुमशुदगी के लिए तहरीर दी थी.
उन्होंने बताया कि जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी थी. कुछ ग्रामीण मंगलवार की सुबह लकड़ी काटने जंगल गये थे. इस दौरान ग्रामीणों ने एक पेड़ पर शव लटका हुआ देखा. शव के कमर के नीचे का हिस्सा गायब था. सिर्फ कंकाल ही बचा था. शरीर पर कपड़ा मौजूद था. मृतक के बेटे प्रदुम ने हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई है.
सीओ लालगंज अमर बहादुर ने बताया कि डेढ़ माह से लापता वृद्ध का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है. नीचे का हिस्सा क्षत-विक्षिप्त हो गया था. ऐसा लग रहा है कि जंगली जानवरों ने खाया होगा. गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुई थी. फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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