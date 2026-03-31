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उत्तराखंड: रामनगर के ज्वाला वन क्षेत्र में मिला मादा बाघ का कंकाल, वन विभाग में मचा हड़कंप

नैनीताल के रामनगर ज्वाला वन क्षेत्र में मादा बाघ का कंकाल मिला. वन विभाग बाघ की मौत की जांच में जुट चुका है.

Ramnagar
ज्वाला वन क्षेत्र में मिला मादा बाघ का कंकाल (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 31, 2026 at 5:04 PM IST

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रामनगर: नैनीताल के पश्चिमी वन विभाग रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले ज्वाला वन क्षेत्र में एक बाघ का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि बीते दिवस ज्वाला वन क्षेत्र के प्लॉट संख्या 10 में बाघ का कंकाल बरामद हुआ.

इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हलचल मच गई और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. मामले की जानकारी देते हुए किरण शाह, एसडीओ तराई पश्चिमी वन विभाग ने बताया कि वन क्षेत्राधिकारी रामनगर द्वारा उन्हें इस घटना की सूचना दी गई थी. सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया.

प्रथम दृष्टया जांच में यह सामने आया है कि बाघ का शव करीब तीन से चार दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह लगभग तीन से चार वर्ष की मादा बाघ है.

रामनगर के ज्वाला वन क्षेत्र में मिला मादा बाघ का कंकाल (VIDEO-ETV Bharat)

एसडीओ किरण शाह ने बताया कि विभागीय पशु चिकित्सक डॉ. दुष्यंत शर्मा की देखरेख में बाघ के शव का पोस्टमॉर्टम एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी) की गाइडलाइन के तहत किया गया. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शव को नष्ट कर दिया गया. वन विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि बाघ की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

वन्यजीव क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. वन विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं इसमें किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या शिकार की आशंका तो नहीं है.

फिलहाल वन विभाग की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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